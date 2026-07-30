מלוני | ( שאטרסטוק )

ראש ממשלת איטליה ג'ורג'יה מלוני פרסמה הודעה חריפה בעקבות משבר ההגירה הבלתי חוקית שפרץ בעיר הספרדית סאוטה. מלוני הבהירה כי איטליה שוקלת לנקוט בצעדים יוצאי דופן, לרבות השעיית מרחב שנגן – הסכם הגבולות הפתוחים בין מדינות האיחוד האירופי – עם ספרד, אם המצב לא ישתנה.

"התמונות שמגיעות מסאוטה מזעזעות ומדגימות, שוב, שהגירה בלתי חוקית שאינה בשליטה מייצגת איום ממשי על ביטחון גבולות אירופה", כתבה מלוני בהודעתה. היא הוסיפה כי שוחחה עם שר הפנים האיטלקי מטאו פיאנטדוסי, וכי איטליה "לא תעמוד מנגד" מול האירועים החריגים. פלישה חסרת תקדים לסאוטה האירוע שעורר את תגובתה החריפה של מלוני התרחש בעיר סאוטה, טריטוריה ספרדית הממוקמת על חופה הצפוני של מרוקו. עשרות אלפי מהגרים מוסלמים פלשו לעיר במהלך שעות הצהריים, כאשר ההערכות מדברות על כ-80,000 עד 100,000 מסתננים שחצו את הגבול. על פי הדיווחים, הפלישה המתוכננת נוצלה את העובדה שכוחות המשטרה הספרדיים נמשכו למוקדי השריפות הקשות שפקדו את המדינה בימים האחרונים. המהגרים פרצו דרך גדרות התיל, חצו את הגבול דרך הים, ועברו ללא כל התנגדות משמעותית מצד הרשויות.

איטליה מאיימת בצעדים חריגים

מלוני הבהירה כי איטליה מכנסת את הגופים המוסמכים ומוכנה להתערב באמצעות "כלים יוצאי דופן" כדי להגן על הגבולות וביטחון האזרחים. בין האפשרויות שעל השולחן: השעיית מרחב שנגן עם ספרד – צעד חריג במיוחד שיסגור למעשה את הגבול הפתוח בין שתי המדינות.

"בנושא ההגירה הבלתי חוקית לא ניסוג אפילו ממילימטר", הדגישה ראש הממשלה האיטלקית. "הגנה על הגבולות, עצירת סוחרי בני אדם והבטחת גירושים יעילים ימשיכו להיות הקו של ממשלתנו".

ראש ממשלת ספרד פדרו סנצ'ז ( גיל קורצו\שאטרסטוק )

ספרד מתקשה להגיב

בניגוד לעמדה הנחרצת של איטליה, ממשלת ספרד תחת ראש הממשלה פדרו סנצ'ז נמנעה מלהודיע על צעדים קונקרטיים. סנצ'ז הסתפק בהודעה כללית על "ריכוז מלא במתן מענה מיידי" ו"בניית פתרונות באחריות ובשיתוף פעולה", מבלי לפרט מהלכים ספציפיים לבלימת הפלישה או גירוש המסתננים.

רבים בציבור הספרדי רואים בתגובה התחמקות מלאה מהתמודדות עם המשבר. ממשלת סנצ'ז, הידועה במדיניות הגירה מקלה, אף דחפה בחודשים האחרונים חקיקה שתאפשר אזרוח של מאות אלפי מהגרים בלתי חוקיים – מהלך שעורר ביקורת חריפה מצד האופוזיציה.

המשבר בסאוטה מדגים את האתגר המורכב שעומד בפני אירופה בנושא ההגירה הבלתי חוקית, כאשר מדינות שונות נוקטות בגישות שונות לחלוטין. בעוד איטליה מאיימת בסגירת גבולות ונקיטת צעדים קשים, ספרד ממשיכה במדיניות מקלה שמעודדת, לטענת מבקריה, את המשך הפלישה.