הסוף לא באופק: כמאה אלף מהגרים פלשו לספרד

מהגרים על גדר הגבול ( צילום: ללא קרדיט )

במה שניתן לתאר רק כפלישה מאורגנת ומתוכננת, עשרות אלפי מהגרים מוסלמים לא חוקיים מסתננים דרך הגבול המרוקאי אל השטח הספרדי סאוטה, בקצה הצפוני של אפריקה, הגובל עם מרוקו.

בתמונות חסרות תקדים תועדו גלים של אלפי מהגרים פורצים את הגבול דרך הים, מטפסים על גדרות תיל וחוצים את הגבול ללא שום התנגדות, כאשר על פי גורמים ספרדים בעיר סאוטה עצמה, הפלישה לעיר תוכננה ויצאה לפועל עכשיו בגלל השריפות הרבות ברחבי ספרד ושאר מערב אירופה, אשר משכו את כוחות המשטרה מכלל המרחבים אל לחימה באש ופינוי אזרחים. על פי ההערכות הראשוניות של משטרת ספרד והגארדיה (המשמר האזרחי), במסגרת האירוע הבלתי נתפס, חדרו לשטח העיר סאוטה לא פחות מ-10,000 עד 12,000 מהגרים בכל שעה, כאשר המספרים עומדים כעת על בין שמונים ומאה אלף מהגרים שחצו את הגדרות עד כה.

בתמונות בלתי נתפסות שעדיין נחשפות מהאירוע המתמשך, ניתן לראות פשוט גלים של מאות ואלפי בני אדם שועטים על פני ניידות משטרה, גדרות ונקודות אבטחה, אשר עומדות בחוסר אונים מוחלט מול ההמונים.

מדובר באירוע מורכב ביותר וכמעט בלתי הפיך, שכן כבר בעבר פסקו בתי הדין בספרד קבעו כי מהגר אשר מצליח לחדור לסאוטה, מחויב במה שהגדירו 'משפט צודק והליך הגון' לפני שיגורש, דבר שיכול לקחת חודשים או שנים לכל מהגר בודד.

בתחילה, סירבה ממשלת השמאל תחת ראש הממשלה האנטי ישראלי פדרו סנצ'ז לפעול בנושא, ומנעה הגדרת מצב חירום לאומי, יחד עם סירובה לפרוש את הצבא.

אך כעת לאחר שהתחילו דיווחים על קטטות והתנגשויות בין התושבים המקומיים לבין עשרות אלפי הפולשים, על פי דיווחים ותיעודים בוצעה פריסה של מספר קטן של יחידות שימור סדר.