החטא שאין לו שם - מותחן לפי "אורות התשובה" פרק 1

פרק ראשון מתוך חטא שאין לו שם ( עיבוד תמונה AI ג'מיני )

"את התשובה אנו מוצאים בשלש מערכות: תשובה טבעית, אמונית, שכלית." - הראי"ה קוק, אורות התשובה, פרק א

מכוניתו של ד"ר יונתן ברזל טיפסה במעלה הרחוב הצר בקטמון בשעה שבע ורבע בבוקר, מנועה נאנק בהילוך שני, וחלונה הפתוח הכניס פנימה את אוויר הקיץ הירושלמי המוקדם - צונן עדיין, מבושׂם בריח אורנים לחים ובעשן דק של תנור מאפייה שנדלק לפני שעה. הוא נהג באותה בערנות עייפה, מכונית, של אדם שגופו יודע את הדרך בעל־פה בעוד ראשו כבר חצי ישן; אצבעותיו על ההגה היו לבנות ומקומטות מרוב שטיפות בכיור המחלקה, וריח חומר החיטוי, החמצמץ והדוקר, לא הסכים להתפוגג מהן גם אחרי הלילה הארוך ביותר שידע השבוע. שלושים ושש שעות של תורנות ישבו על כתפיו כמו מעיל שספג גשם ולא הספיק להתייבש, וכשעצר סוף־סוף מול הבניין וכיבה את המנוע, השקט שנפל היה כה מוחלט עד שרגע לא הבין שהצפצוף הדק שעדיין צלצל באוזניו אינו מגיע ממקום אמיתי, אלא הוא הד עקשן של המוניטור מחדר שש, זה שליווה אותו כל הלילה ולא נתן לאיש למות בשקט. הוא נשען לאחור בכיסא רגע ארוך מדי, עצם את עיניו הצורבות, וראה - כפי שראה בכל פעם שהרשה לעצמו לעצום עיניים - את הפנים ההם, לא של הזקן ממיטה ארבע־עשרה שנפטר השבוע, אלא של החולה האחר, מלפני חודשיים, זה שאיש לא קרא למותו בשם "טעות" בקול רם, אף שכולם ידעו, והוא ידע היטב מכולם. יונתן פקח את עיניו בכוח, כמי שמנער מעליו זבוב, ויצא מן המכונית אל האור.

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אור של שבע וחצי בבוקר נשפך על מדרגות האבן שלפני דלתו, צהוב ורך כמו חלמון שנשבר לאט, וליטף את פינתו של ארגז חום שחיכה על המדרגה העליונה. יונתן עצר במורד השביל המרוצף, צרור מפתחות מיטלטל ואז נדם על אצבעו, והביט בו בלי להבין. הארגז לא היה שייך לכאן - חום, סתמי, בלי מדבקה ובלי שם, ופינותיו התחתונות כהו והתרככו מלחוֹת של ידיים שנשאו אותו, כך נדמה, דרך ארוכה מדי.

הוא התקרב אליו לאט, כמו רופא שניגש למיטה שהוא כבר יודע שלא תצא ממנה בשורה טובה, ונגע בו בקצה נעלו. הקרטון לא זז. הוא היה מלא ומוצק וכבד הרבה מעבר למראהו, וכשהתכופף סוף־סוף להרים אותו - והברכיים מחו בחריקה עמומה, זכר לכל השעות שעמד עליהן - חש שמשהו בתוכו מתגלגל לאט מצד אל צד, כמו גוף ישן שמתהפך בשנתו.

הוא הכניס אותו פנימה, אל הדירה שקידמה את פניו באותו שקט חדש ולא נעים שהתרגל אליו בחצי השנה האחרונה - השקט של בית שאישה יצאה ממנו ולקחה איתה חצי מן הרהיטים, את התמונות מעל הקירות ואת כל הצמחים שעל אדן החלון, עד האחרון שבהם, כך שנותרו שם רק כתמים חיוורים בצורת עציצים, רפאים של ירוק שהיה ואיננו.

אור הבוקר חדר בעד התריס למחצה ונח בפסים על רצפת האבן הקרירה, ובאוויר עמד ריח קלוש של קפה מאתמול ושל דירה שאיש אינו ממהר לחזור אליה. יונתן הניח את הארגז על שיש המטבח הקר, מזג לעצמו כוס מים שלא נגע בה, והורה לעצמו בקול פנימי, נחוש ועייף כאחד, שילך למקלחת ואז לישון, ושהקרטון יחכה. הוא תמיד יכול לחכות.

היד שלו לא הסכימה. היא שבה אל הארגז לבד, כמעט בלי רשות, קרעה את סרט ההדבקה שנפרם בקול יבש, והרימה את שכבת נייר העיתון המצהיב שכיסתה את התוכן - עמוד ספורט ישן, טור תוצאות של משחקים שנשכחו מזמן. מתחתיה, עטוף בבד, היה מונח דבר־מה מלבני. לקח לו רגע שלם להבין מהו הבד, כי המוח שלו - החילוני, הרחוק, זה שמזמן לא נגע בדברים כאלה - היסס לזהות: זה היה כיס של טלית, או של תפילין, בד לבן שהאפיר עם השנים, רקום בחוט תכלת שנפרם באמצע. הוא הריח אבק ונרות וזמן. יונתן שלף מתוכו מחברת בכריכת עור שחוקה, פינותיה מרוטות עד הקרטון הלבן שמתחת, וכרס דפיה תפוחה מרוב כתיבה, כאילו נכתבה שוב ושוב ונסגרה שוב ושוב בידיים לחות.

הוא פתח אותה סתם, בלי כוונה, כמו שפותחים דיוור פרסומי רגע לפני שמשליכים אותו לפח - ואז ראה את השורה הראשונה, והעייפות נשמטה מעליו בבת אחת, כאילו מישהו פתח חלון בחדר סגור.

הכתב היה של יד רועדת, אך נמרץ ומהיר, כתב של אדם שכתב בבהילות מפני שחשש שיפסיקו אותו באמצע:

"אם אתה קורא את זה, סימן שהם כבר יודעים שאתה קיים."

יונתן עמד דומם ליד השיש. מבחוץ חלף אופנוע רחוק, קולו התנפח ודעך במעלה ההר. דרור אמר משהו לדרור אחר על אחד העצים, ולרגע היה זה הקול היחיד בעולם.

"אל תבטח באיש ששמו מופיע כאן. וגם לא בי."

ומתחת לשתי השורות, בכתב יד אחר לגמרי - ישן יותר, מעוגל, מסולסל בקצותיו, כתב של מישהו שלמד פעם, מזמן, לכתוב יפה - העתיק מישהו חצי פסוק בלבד, באותיות שנלחצו אל הנייר בכוח כה רב עד שהדיו כמעט ניקב אותו וחרש בו תלם:

"הַגּוֹאֵל מִשַּׁחַת חַיָּיְכִי."

יונתן ברזל לא ידע מניין הפסוק, ולא ידע מי שלח את הקופסה, ולא ידע מהו "משחת חייכי" ומדוע דווקא זה נבחר להיחרת כך בכוח. הוא ידע רק דבר אחד, וגם אותו במקרה: שהמזכירה במחלקה הזכירה לו לפני שלושה ימים, בין חולה לחולה, כבדרך אגב, בעודה חותמת ומחתימה, שהזקן ממיטה ארבע־עשרה נפטר בלילה, ושלא בא אליו איש כל שבועות האשפוז, ושמישהו מן הצוות צריך לחתום על טופס השחרור האחרון, זה שאין ממנו חזרה. יונתן חתם בלי להביט בשם. הוא אפילו לא זכר את הפנים - עוד איש זקן, אחד מרבים, גוף רזה ושקט מתחת לשמיכה כחלחלה, שנכנס בלילה עם כאב בחזה ויצא ממנו ברגליים קדימה, כפי שקורה כאן כל הזמן, כל לילה, עד שהלב של הרופא לומד להרדים את עצמו כדי לשרוד עוד משמרת ועוד אחת.

ובכל זאת, עכשיו, כשעמד במטבחו והמחברת רועדת בין אצבעותיו, צף ועלה בו זיכרון דק אחד שכמעט אבד לו: לילה אחד, אולי שבוע לפני שמת, מצא את הזקן ער, יושב זקוף במיטתו באפלולית המחלקה, עיניו פקוחות ונוצצות אל מול החלון החשוך שבו השתקפה ירושלים כנקודות אור פזורות. יונתן, שעבר במקרה לבדוק עירוי במיטה הסמוכה, שאל אותו בשקט אם הכול כשורה, אם הוא זקוק למשהו. הזקן הפנה אליו את פניו - פנים חרושות ושקטות, של אדם שראה דברים רבים מכפי שסיפר אי־פעם - ואמר לו, באותה עברית מדויקת ומיושנת של מי שנולד בעיר הזאת עוד לפני שהייתה למה שהיא: "אתה נראה כמו אדם שנושא דבר כבד ואינו מספר עליו לאיש. היזהר מזה, דוקטור. דברים כאלה, אם אינך מוציא אותם, הם מוציאים אותך." יונתן חייך אז חיוך מנומס, רשם לעצמו בלבו להוסיף לגיליון הרגעה קלה, והמשיך הלאה. עכשיו, שלושה ימים לאחר מותו של האיש, עם מחברתו בידו, כבר לא היה בטוח כל כך שהיה זה בלבול של חולה.

אז מדוע הזקן הזה, שיונתן החליף עמו אולי עשר מילים בכל חייו, טרח - שלושה ימים לאחר מותו, מבעד למחיצה שאין מדברים מעברהּ - לשלוח אליו דווקא מחברת שמזהירה אותו לבל יבטח באיש?

הם כבר יודעים שאתה קיים.

יונתן כמעט חייך. הוא היה עייף מכדי לפחד וצינִי מכדי להאמין שקיימים בעולם "הם" מסתוריים שיודעים דבר־מה עליו. אנשים שמתים משאירים אחריהם ג'אנק, אמר לעצמו - מכתבים, טענות ישנות, חובות שלא נפרעו, שיגעונות שהבשילו בבדידות של חדר אחד. פעם, לפני שנים, הורישה לו אישה גוססת, לו דווקא, לרופא המזדמן שנקלע לחדרהּ באמצע ליל תורנות, קופסת פח חלודה מלאה מכתבי אהבה שכתבה בנעוריה לגבר שמת בשנת 1962; היא אחזה בפרק ידו בכוח מפתיע לאישה שגופה כמעט כבה, ולחשה בשפתיים יבשות שהוא היחיד בעולם שאפשר לסמוך עליו, והוא לא הכיר אותה כלל, ולא ראה אותה מעולם לפני אותו לילה ולא אחריו. אנשים פשוט אינם רוצים למות לבד עם הדברים שלהם, סיכם בלבו, וזה הכול. זה בוודאי הכול.

ובכל זאת, כשהתיישב על שרפרף המטבח, כוס המים עדיין מלאה ומזיעה טיפות קרות לצדו, פתח את המחברת אל העמוד הבא, וקרא הלאה.

"שמי אינו חשוב. את מי שהייתי קברתי לפני שנים רבות, ובמקומו הלבשתי אדם אחר, טוב ממנו, שהכול אהבו. אמרו עליי שזו הייתה התשובה הגדולה שראה הדור. ברק אחד בלילה, אמרו, והאיש נולד מחדש, בריה חדשה."

"וצדקו בכל מילה. חוץ ממילה אחת."

"'נולד'."

יונתן קרא את השורות פעמיים. משהו בהן - לא בתוכן, אלא בשקט הקר שנשם מתחת למילים היפות, מתחת לענווה המהוקצעת שלהן - העלה צמרמורת בעורפו, מאותו סוג בדיוק שהוא מכיר משעה שלוש לפנות בוקר, כשמוניטור משנה את צלילו בחצי טון ואתה עדיין לא יודע מדוע, אבל הגוף שלך כבר יודע, וכבר קם מן הכיסא לפני שהראש הבין. אדם שכותב "קברתי את מי שהייתי" אינו מדבר במטאפורה, חשב יונתן פתאום, ולא ידע מניין הגיעה אליו המחשבה הזאת ולמה היא הבעיתה אותו כל כך.

בעמוד אחר, נמוך יותר, בין שתי פסקאות צפופות, מצא יונתן שורה בודדת שנכתבה גדולה מן השאר, כאילו לחץ הכותב על העט בכל כובד ידו: "הוא בטח בי כפי שבוטחים באח. וזו הייתה טעותו האחת - כשם שזה היה חטאי האחד - ושנינו שילמנו עליו, כל אחד את מחירו שלו." יונתן הרים את עיניו מן הדף. בחוץ טיפס השמש עוד מעט, והפסים הצהובים על רצפת האבן התארכו וזחלו לאט לעבר רגליו היחפות, אבל הוא לא חש בחומם. מי היה "הוא"? ומהו אותו חטא אחד ויחיד, שגם עליו - כמו על כל השאר במחברת הזאת - לא טרח הכותב לנקוב בשם?

הוא הפך דף, ועוד דף, ועוד. הכתב הרועד נמשך עמוד אחר עמוד, וידוי ארוך ומתפתל של אדם שמתחרט בכל נימי נפשו, ששופך את לבו כמים לפני קיר - אבל ככל שיונתן שקע בו, כך התחדד בו הדבר המוזר, הדבר שנדרשה לו עוד חצי שעה של קריאה, שם, על שרפרף המטבח, כשהקפה שלא זכר מתי מזג התקרר לצדו וקרם עליו קרום דק, כדי לנסח אותו לעצמו במפורש:

האיש הזה כתב חמישים עמוד של חרטה עמוקה, בוערת, כובשת נפש. ומעולם, ולו פעם אחת, לא כתב על מה.

הטלפון של יונתן צלצל על השיש, רועד וזוהר, ומספר לא־מזוהה מילא את המסך באור כחלחל. הוא נתן לו לצלצל פעם, ואז שוב, מבטו עדיין תקוע בדף הפתוח; וכשלא פסק, כשהצלצול נמשך בעקשנות שהיה בה משהו מכוון, כמעט סבלני, הרים אותו סוף־סוף אל אוזנו.

בצד השני שרר שקט. ואז נשמעה נשימה, אחת, איטית. ואז נשמע קול - מנומס עד כדי אימה, שקט וחמים ובטוח בעצמו, קול של אדם שיודע היטב את שמך ואת מספרך ואת השעה המדויקת שבה חזרת הבוקר הביתה:

"בוקר טוב, דוקטור ברזל. אני מבין שקיבלת חבילה."