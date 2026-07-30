האמריקאים מתדרכים נגד נתניהו: ההסכם העזתי עלה בפגישה

גורמים בבית הלבן מתדרכים נגד הודעת הגורמים המדיניים מלשכת ראש הממשלה, ונוגדים את דבריו. על פי האמריקאים, במהלך הפגישה עם הנשיא טראמפ, ההסכם עם חמאס והסעיפים המתגבשים עלו והוצגו באופן מלא.

על פי דיווחים, בתגובה להודעת לשכת ראש הממשלה, גורמים בבית הלבן יצאו כנגד התדרוך, כאשר על פי אותו גורם בכיר בממשל, במהלך הפגישה בין המנהיגים וצוותם, בוצע תדרוך רחב על ידי השליח המיוחד וויטקוף, במהלכו ניתנה סקירה מקיפה בכל הקשור להסכמות המתגבשות עם חמאס.

וכי התנאים המוצעים לפירוק חמאס מנשקו ופירוז הרצועה, הוצגו גם הם והיו ידועים מבעוד מועד וכי אין אמת בטענה כי ההסכם הוסתר עד לרגע זה.