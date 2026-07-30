גורם מדיני: ישראל דוחה את ההסכם עם חמאס

גורם מדיני בכיר מודיע כעת בתגובה לפרסומי תנאי ההסכם בין חמאס ובין מועצת השלום, כי ישראל דוחה את התנאים המתוארים, וכי לא תתקיים אף נסיגה עד לפירוקו המלא של ארגון הטרור.

ההודעה מגיעה לאחר שורה של דיווחים, פרסומים והדלפות מצד גורמים בפלגים הפלסטיניים ברצועה, וגורמים מטעם מועצת השלום הבינלאומית, על התקדמות דרמטית בשיחות והגעה להסכמות מרחיקות לכת בכל הקשור לפירוק חמאס.

אך במהרה התעורר זעם רב בישראל, בעקבות פרטי ההסכמות המתגבשות, אשר כללו את תחילת מהלך לשיקום הרצועה, לפני פירוק מלא של חמאס ופירוז הרצועה, ואף הסכמה כי פירוק חמאס יתנהל באופן הדרגתי בעוד הנסיגה הישראלית תהיה מלאה.

מטעם גורם בכיר בלשכת ראש הממשלה נמסר: "נושא עזה כלל לא עלה בפגישה בין רה״מ נתניהו לנשיא טראמפ. ישראל דורשת פירוק מלא של החמאס מנשקו, כולל הוצאת הנשק מעזה ופירוז מלא של הרצועה כתנאי מקדים לכל תהליך".

"במסמך 15 הנקודות המדובר אין מענה מספק לדרישות אלה, וישראל העבירה את השגותיה בנידון לשליח טוני בלייר".

לבסוף התחייב הגורם הבכיר, כי ישראל לא תסכים לאף נסיגה עד לפירוקו המלא של ארגון הטרור ופירוזה של הרצועה: "לא תהיה נסיגה ישראלית מהקו הצהוב ברצועת עזה לפני פירוק החמאס מנשקו ופירוז הרצועה".

מוקדם יותר היום, דווח על הסכמות מרחיקות לכת ומקלות במיוחד בין חמאס לבין מועצת השלום, כאשר על פי דיווחים הוסכם בין הצדדים כי התפרקות הארגון מנשקו תהיה הדרגתית, ואף תשארי בידי חמאס סוגים של נשקים 'קלים' עד לאחרי נסיגתו המלאה של צה"ל.

בנוסף לכך, אפילו הנשקים אשר כן היו אמורים להיות מוחרמים, היו אמורים להיות מוחזקים במחסנים בתוך הרצועה 'תחת שמירת כוחות מועצת השלום' ולא להיות מוסרים מהרצועה, כך שבעת סכסוך יוכל חמאס פשוט לפשוט על אותם מחסנים ולהתחמש מחדש כרצונו.