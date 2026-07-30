זעזוע בעוטף: צה"ל ייסוג מהרצועה לפני פירוק חמאס?

פרטי ההסכם המדווחים, בין חמאס לבין מועצת השלום הבינלאומית לניהול עזה, נחשפים לראשונה ומעוררים תגובות רבות במערכת הפוליטית והאזרחית. גורמים מהקואליציה וגם מהאופוזיציה יצאו כנגד התנאים המסתמנים, במקביל לקבוצות אזרחיות.

ראשית, מתוך הקואליציה, יצא ראשון נגד ההסכם השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, שתקף את קווי ההסכם וקרא להמשיך להתמודד עם חמאס צבאית עד למיטוט הארגון: "עם נאצים מדברים רק דרך כוונות - ולא בשום דרך אחרת" קבע בן גביר.

"עם השטן שחרת על דגלו את השמדתנו לא מתחייבים להפסיק חיסולים של טרוריסטים, ולא חותמים על עסקאות - גם לא על ידי צד שלישי וגם לא דרך מתווכות ולא דרך שום גורם כזה או אחר. נקודה".

"אחרי טבח 7.10, ראש הממשלה חייב להבהיר גם לידידינו הטובים ביותר: הפתרון היחיד בעזה שישראל מוכנה להיות שותפה בו הוא עידוד הגירה והשמדת חמאס - שום פתרון אחר".

מתוך שורות האופוזיציה, תקף את ההסכם בשר לשעבר אביגדור ליברמן מימין, והודיע כי: "כל הסכם עם חמאס זו חזרה לאותה קונספציה שהביאה את מדינת ישראל לטבח השבעה באוקטובר, במקום הסכמות עם חמאס - חייבים לחסל את חמאס".

התנועה האזרחית "עתיד לעוטף" יצאה גם היא נגד ההסכמות המתוארות בדיווחים והודיעה: "דורשים ממשלת ישראל להתעקש באופן חד משמעי, לא מתחילים שום מהלך של שיקום, לפני שחמאס פורק לחלוטין מנשקו, איבד על יכולת שלטונית וצבאית, והאיום על יישובי העוטף הוסר באופן בלתי הפיך".