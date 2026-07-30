מכה קשה נוספת: הרוגים למשמרות המהפכה בתקיפת ארה"ב באיראן

ההרוגים בעיראק, הדלפת האופוזיציה האיראנית ( צילום: ללא קרדיט, מתוך הרשת החברתית )

מכה קשה נוספת: משמרות המהפכה הודיעו כעת (חמישי) באופן רשמי כי שלושה מחיילי הארגון נהרגו בתקיפה האמריקנית שבוצעה הלילה באיראן. שלושת ההרוגים הללו מצטרפים להרוגים הרבים ממשמרות המהפכה בתקיפה הסעודית-אמריקנית אמש בעיראק. לפי הודעת משמרות המהפכה, הכוחות "השמידו שלושה מטוסי F-35 וגרמו נזק כבד לשלושה בסיסים באל-אזראק בירדן, זאת בתגובה לפשע של האויב האמריקני". יש לציין כי הטענה האיראנית מכחישה את ההודעה של צבא ירדן מהבוקר, לפיה כל 5 הטילים ששוגרו מאיראן לעבר המדינה יורטו, ללא נפגעים או נזק.

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כאמור, צבא ארה"ב הודיע הבוקר על השלמת גל תקיפות נרחב נגד מטרות איראניות, במהלכו הותקפו עשרות יעדים של משמרות המהפכה האיראנית באמצעות נכסי פיקוד המרכז האמריקני (סנטקום) באזור. זו הייתה הפעם הראשונה שבה ארה"ב תקפה באיראן מזה 6 ימים, על רקע הבטחתו של הנשיא דונלד טראמפ כי איראן תשלם מחיר כבד על מתקפת הפתע שביצעה כנגד בסיסים אמריקאים בירדן.

סוכנות הידיעות האיראנית תסנים דיווחה לפנות בוקר על שלושה פיצוצים שנשמעו באי קשם שבמפרץ הפרסי. במקביל, התקבלו דיווחים על פיצוצים גם באזור בושהר. לפי הטענות באיראן, טילים פגעו באזורי מגורים באי קשם, אך פרטים נוספים על היקף הנזק טרם פורסמו.