מכה קשה לאיראן: הרוגים למשמרות המהפכה בעיראק

זמן קצר לאחר שהמשטר האיראני הכחיש בתוקף כי גורמים איראניים נהרגו בתקיפה הסעודית-אמריקאית נגד מיליציות שיעיות בעיראק, גורמי אופוזיציה במדינה חושפים את טהראן למבוכה.

זמן קצר אחרי הכחשת המשטר מכל וכל כי נהרגו איראניים בתקיפות, גורמי אופוזיציה מוכרים באיראן ובזירה הבינלאומית חושפים את טהראן למבוכה. בעוד הקונסול האיראני לעיראק בעצמו הודיע לפני זמן קצר כי "בזכות חסד האל" לא נפגע אף אזרח איראני במתקפה, התמונות החדשות חושפות ההפך.

גורמי האופוזיציה דיווחו על ארבעה הרוגים לפחות מכוחות משמרות המהפכה, ששימשו כיועצים ומכווינים של המיליציות השיעיות במרחב לפעולות מטעם המשטר.

לאחר זמן קצר גם גורמים מתוך המיליציות השיעיות של עיראק אישרו בעצמם כי לפחות 4 איראניים נהרגו בתקיפות, ונפצעו נוספים, מהמיליציות נמסר כי האיראנים היו "יועצים לגיטימיים" ולא מפעילים ישירים, והתחייבו לנקום את הריגתם.