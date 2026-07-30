אירוע חריג בחרמון: מבצע חילוץ מיוחד יצא בעקבות תקרית ברכבל

אתר החרמון השבוע (צילומים: אתר החרמון) ( אתר החרמון השבוע (צילומים: אתר החרמון) )

רגע יוצא דופן נרשם היום באתר החרמון, כאשר שעיר מצוי, הקטן בדורסי הלילה של ישראל, נתקע באחד מקרונות הרכבל וחולץ בשלום בזכות שיתוף פעולה מהיר בין עובדי האתר למדריכי החברה להגנת הטבע.

השעיר המצוי ( צילום: דבורה פרידמן, החברה להגנת הטבע )

זיהה את הציפור והזעיק עזרה האירוע החל לאחר שניאד, מפעיל הרכבל באתר החרמון, הבחין בציפור שנתקעה באחד מקרונות הרכבל. הוא הזעיק לעזרה את מדריכי בית ספר שדה גולן וחרמונים של החברה להגנת הטבע, ששהו במקום במסגרת סיורים מודרכים לקהל הרחב והדרכת מחנה הקיץ לנוער "אקסטרים על רמה". חילוץ זהיר והשבה לטבע מי שנרתמו מיד למשימה היו שלום יודלמן, ש"ש בחברה להגנת הטבע, ובני השירות הלאומי שקד יצחקי ועידו אוהד. השלושה טיפלו בשעיר המצוי בעדינות, שחררו אותו מהקרון ולאחר שבדקו כי מצבו תקין, השיבו אותו לטבע בשלום.

עידו אוהד ושקד יצחקי עם השעיר המצוי ( קרדיט: ורד לנס, החברה להגנת הטבע )

הקטן בדורסי הלילה בישראל

השעיר המצוי נחשב לדורס הלילה הקטן ביותר בישראל. למרות גודלו הזעיר, הוא טורף מיומן הניזון בעיקר מחרקים ולעיתים גם ממכרסמים קטנים. המין נפוץ באזורים מיוערים וסלעיים ברחבי הארץ, אך בשל אורח חייו הלילי, רוב האנשים כמעט שלא זוכים לראותו בטבע.