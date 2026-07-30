מצרים מאשרת: הפיצוץ בנמל דמיאט - מפגיעת כטב"מ איראני

נמל דמיאט במצרים ( שאטרסטוק )

יום אחרי הפיצוץ בנמל דמיאט, מצרים אישרה כעת (חמישי) באופן רשמי כי הפגיעה במיכליות הגז האמריקניות נגרמה כתוצאה מכטב"מ איראני שתקף את שתי הספינות. בהודעה המצרית נאמר כי חקירת האירוע עדיין נמשכת, וכן הודגש כי "בשלב זה אף גורם עדיין לא קיבל אחריות על התקיפה".

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האישור המצרי מגיע אחרי שמוקדם יותר היום גורמים איראניים אמרו לעיתון ה"ניו יורק טיימס" כי הפיצוץ אכן נגרם כתוצאה מתקיפת כטב"מ. לדבריהם, המתקפה "נועדה לשגר איתות ולהוכיח כי איראן מסוגלת לשבש באופן עמוק בהרבה את נתיבי השיט במים הבינלאומיים ואת אספקת האנרגיה העולמית במידה וארה"ב תחליט להסלים את הלחימה באזור".

עם זאת, המקורות לא אמרו האם התקיפה בוצעה באופן ישיר על ידי האיראניים, או על ידי שלוחה שלה באזור. בנוסף, לא נחשף מאיפה הכטב"מ שפגע במיכלית שוגר.