דיווח: הפיצוץ במיכלית הגז במצרים - מתקיפת כטב"מ איראני 

נמל דיאמט במצרים ( מחמוד אסאד\שאטרסטוק )

הפיצוץ שפגע אמש (חמישי) במיכליות הגז האמריקניות בנמל דמיאט שבמצרים - נגרם מתקיפה של כטב"מ איראני. כך דווח הבוקר (חמישי) בעיתון "ניו יורק טיימס", שציטט גורמים איראניים.

הגורמים האיראניים, שנותרו בעילום שם, טענו כי המתקפה "נועדה לשגר איתות ולהוכיח כי איראן מסוגלת לשבש באופן עמוק בהרבה את נתיבי השיט במים הבינלאומיים ואת אספקת האנרגיה העולמית במידה וארה"ב תחליט להסלים את הלחימה באזור". עם זאת, המקורות לא אמרו האם התקיפה בוצעה באופן ישיר על ידי האיראניים, או על ידי שלוחה שלה באזור. בנוסף, לא נחשף מאיפה הכטב"מ שפגע במיכלית שוגר.

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כאמור, אמש דווח על פיצוץ חריג שפגע במיכלית גז אמריקאית, המופעלת תחת דגל איי מרשל, בזמן העמסת גז נוזלי בנמל דמיאט במצרים, אחד ממסופי בגז הנוזלי המרכזיים של המדינה. על פי הרשויות, התקיפה גרמה נזק לכלים הניידים - אך לא בחלקים קריטיים לבטיחות ופעילות המסוף, אשר על פי המצרים חזר לפעילות מלאה תוך שעות.

איראן איימה בימים האחרונים כי ייתכן ותפעל כנגד נמל דמיאט מספר פעמים, בדגש על לאחר התקיפה האוקראינית כנגד כלים איראניים בים הכספי, וייתכן ומדובר במסר מאיראן כי הרחבה הסכסוך בגזרה האירופאית יוביל גם להרחבה אזורית.