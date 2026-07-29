תקיפה איראנית? מכלית גז אמריקאית התפוצצה במצרים 

תקיפה ספינה ( ללא קרדיט )

פיצוץ חריג פגע במכלית גז אמריקאית, המופעלת תחת דגל איי מרשל, בזמן העמסת גז נוזלי בנמל דמיאט במצרים, אחד ממסופי בגז הנוזלי המרכזיים של המדינה. על פי דיווחים ייתכן ומדובר בפגיעת כטב"מ מתאבד. על פי דיווחים ראשוניים, ייתכן וכלי טיס מתאבדים ביצעו פגיעות בכלי השייט האמריקאי ובמכלי הנזלה צפים הפועלים במסוף, על פי הרשויות, התקיפה גרמה נזק לכלים הניידים אך לא בחלקים קריטיים לבטיחות ופעילות המסוף, אשר על פי המצרים צפוי לחזור לפעילות מלאה תוך שעות, כאשר על פי המצרים, המכלית והכלים הניידים מפונים כעת משטח המסוף.

איראן איימה בימים האחרונים כי ייתכן ותפעל כנגד נמל דמיאט מספר פעמים, בדגש על לאחר התקיפה האוקראינית כנגד כלים איראניים בים הכספי, וייתכן ומדובר במסר מאיראן כי הרחבה הסכסוך בגזרה האירופאית יוביל גם להרחבה אזורית.

ממשרד האנרגיה המצרי נמסר בעדכון ביחס למצב כי אין נפגעים בזירה, וכי צוותים פועלים כעת על מנת להשתלט על שאריות הלהבות ולאפשר את חזרת המסוף לפעילות מלאה.