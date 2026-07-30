בלב תשתיות אזרחיות: צה"ל איתר עשרות אמצעי לחימה בדרום לבנון

הנשקים שנמצאו ( דובר צה"ל )

בצל הפרת הפסקת האש: כוחות המילואים של צוות הקרב החטיבתי 55 בפיקוד אוגדה 91 פועלים בכפר מג'דל זון במרחב הבטחוני, להסרת איומים על מדינת ישראל. במהלך פעילותם, הכוחות איתרו בתשתיות אזרחיות עשרות אמצעי לחימה, ביניהם: נשקים מסוג 'קלאצ׳ניקוב', מחסניות, קליעים, רימונים, חומרי נפץ, מטענים, טילי נ״ט ופצצות מרגמה. צפו בתיעוד:

עוד נאמר כי הושמדו מבנים בכפר אשר היו בשימוש של חיזבאללה. "צה"ל ימשיך לפעול להסרת כל איום על כוחותיו, ולא יאפשר לארגון הטרור חיזבאללה לפגוע באזרחי מדינת ישראל".

כאמור, הפעילות של צה"ל מגיעה על רקע הפרת הפסקת האש מצד חיזבאללה אמש, כאשר רחפן נפץ שוגר לעבר כלי הנדסי של צה"ל בדרום לבנון. זו הייתה הפעם הראשונה שבה חיזבאללה תוקף את הכוחות הישראלים בדרום לבנון מאז תחילת הפסקת האש והפיילוט לנסיגת צה"ל מהאזור.

למרות שלא דווח על נפגעים באירוע, בישראל התחייבו שתהיה תגובה להפרת הפסקת האש - כשצה"ל הציג לדרג המדיני מספר אפשרויות שונות. עם זאת, עד כה לא דווח על אירועים משמעותיים בלבנון שעשויים להיות תגובה לתקרית.