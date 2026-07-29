צה"ל מאשר: חיזבאללה שיגר רחפן נפץ לעבר כלי הנדסי בלבנון

אילוסטרציה ( משה שי\פלאש 90 )

עכשיו זה רשמי: שעות אחרי שדווח על פגיעה בכלי הנדסי של צה"ל בדרום לבנון, דובר צה"ל אישר כעת (רביעי) בהודעה רשמית כי הכלי נפגע בעקבות שיגור של רחפן נפץ מחיזבאללה.

"במהלך הלילה, ארגון הטרור חיזבאללה שיגר רחפן נפץ לעבר כלי הנדסי של כוחות צה״ל במרחב רכס עלי טהאר. אין נפגעים לכוחותינו" נמסר. "מדובר בהפרה בוטה של הסכם הפסקת האש בלבנון מצד ארגון הטרור חיזבאללה". עוד הובהר כי "כוחות צה״ל ממשיכים לפעול במרחב הרכס ולא יאפשרו למחבלים במרחב לקדם ולהוציא לפועל מתווי טרור נגד כוחות צה״ל".

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זו הפעם הראשונה שבה חיזבאללה תוקף את הכוחות הישראלים בדרום לבנון מאז תחילת הפסקת האש והפיילוט לנסיגת צה"ל מהאזור. מוקדם יותר היום דווח כי כוחות יחידת האיסוף 'שחף' (869) זיהו חשוד במרחב ראס ביידא שהתקרב אליהם באופן שהיווה עליהם איום. כוחות חטיבה 55 ירו לאזהרה במטרה להרחיקו, ולאחר שהחשוד המשיך להתקרב לעברם ולא נענה לקריאות הכוחות, הם ירו לעברו במטרה להסיר את האיום.