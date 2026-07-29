כלי הנדסי של צה"ל נפגע בדרום לבנון, נבדק אם מרחפן נפץ

הפרה של הפסקת האש? כלי הנדסי של צה"ל נפגע הלילה (בין שלישי לרביעי) באזור רכס עלי טהאר שבדרום לבנון, הנמצא בתוך שטח רצועת הביטחון הישראלית. לא היו נפגעים באירוע.

לפי הדיווחים, בצה"ל מתחקרים את האירוע ובודקים האם הכלי נפגע מרחפן נפץ ששוגר על ידי חיזבאללה. בפיקוד צפון אישרו כי אירע פיצוץ במהלך הלילה שהוביל לפגיעה בדחפור, אך הודגש כי האירוע נבדק וטרם התקבלה החלטה כיצד להגיב.