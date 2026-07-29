כלי הנדסי של צה"ל נפגע בדרום לבנון, נבדק אם מרחפן נפץ

הפרה של הפסקת האש? כלי הנדסי של צה"ל נפגע הלילה (בין שלישי לרביעי) באזור רכס עלי טהאר שבדרום לבנון, הנמצא בתוך שטח רצועת הביטחון הישראלית. לא היו נפגעים באירוע.
לפי הדיווחים, בצה"ל מתחקרים את האירוע ובודקים האם הכלי נפגע מרחפן נפץ ששוגר על ידי חיזבאללה. בפיקוד צפון אישרו כי אירע פיצוץ במהלך הלילה שהוביל לפגיעה בדחפור, אך הודגש כי האירוע נבדק וטרם התקבלה החלטה כיצד להגיב.
במידה ואכן מדובר ברחפן נפץ ששוגר לעבר הכלי של צה"ל, זו תהיה הפעם הראשונה שבה חיזבאללה תוקף את הכוחות הישראלים בדרום לבנון מאז תחילת הפסקת האש והפיילוט לנסיגת צה"ל מהאזור. מוקדם יותר היום דווח כי כוחות יחידת האיסוף 'שחף' (869) זיהו חשוד במרחב ראס ביידא שהתקרב אליהם באופן שהיווה עליהם איום. כוחות חטיבה 55 ירו לאזהרה במטרה להרחיקו, ולאחר שהחשוד המשיך להתקרב לעברם ולא נענה לקריאות הכוחות, הם ירו לעברו במטרה להסיר את האיום.