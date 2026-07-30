מכה לנהגים: החל משבוע הבא - זינוק דרמטי במחיר הדלק

מכה נוספת לכיס: מינהל הדלק והגז במשרד האנרגיה והתשתיות הודיע על התייקרות משמעותית במחיר הדלק - שיזנק ב-61 אגורות לליטר בחצות הלילה שבין שבת לראשון.

לפי העדכון, המחיר המרבי לליטר בנזין 95 אוקטן נטול עופרת לצרכן בתחנה בשירות עצמי (כולל מע"מ) לא יעלה על 8.09 ש"ח לליטר, עליה של 61 אגורות מהעדכון קודם. תוספת בעד שירות מלא תעמוד על 25 אגורות לליטר (כולל מע"מ), ללא שינוי מהעדכון קודם.

באילת, המחיר המרבי לליטר בנזין 95 אוקטן נטול עופרת יעמוד על 6.85 ש"ח לליטר - עלייה של 51 אגורות. תוספת בעד שירות מלא תעמוד על 21 אגורות (ללא מע"מ), ללא שינוי מעדכון קודם.

הזינוק במחיר הדלק מגיע אחרי שב-1 ביולי ירד מחיר הדלק ב-32 אגורות לעומת החודש הקודם ועמד על 7.48 שקלים, בעקבות רגיעה זמנית ופתיחת מיצרי הורמוז. אולם, ההסלמה במערכה של ארה"ב מול איראן והחסימה של מעבר מכליות הנפט במיצרים הובילו לקפיצה חדה של כ-24% במחיר חבית נפט מסוג ברנט – מ-77 דולר בסוף יוני לכ-96 דולר כיום. במקביל, שער הדולר רשם עלייה של כ-2.5% ונע סביב 3.06 שקלים.