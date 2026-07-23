מכה קשה לנהגים: מחיר הדלק צפוי לזנק דרמטית

מכה נוספת לכיס של הנהגים בישראל: מחיר הדלק צפוי לרשום עלייה חדה במיוחד בעוד קצת יותר משבוע (בין שבת לראשון, 1 באוגוסט). אם לא יחול שינוי דרסטי במתיחות הביטחונית באזור, ליטר בנזין 95 אוקטן בשירות עצמי צפוי להתייקר בכ-25 עד 30 אגורות ולהגיע לכ-7.75 שקלים. מחיר ליטר בנזין בשירות מלא יחצה שוב את רף ה-8 שקלים.

הזינוק הצפוי מגיע לאחר שב-1 ביולי ירד מחיר הדלק ב-32 אגורות לעומת החודש הקודם ועמד על 7.48 שקלים, בעקבות רגיעה זמנית ופתיחת מיצרי הורמוז. אולם, ההסלמה במערכה של ארה"ב מול איראן והחסימה של מעבר מכליות הנפט במיצרים הובילו לקפיצה חדה של כ-24% במחיר חבית נפט מסוג ברנט – מ-77 דולר בסוף יוני לכ-96 דולר כיום. במקביל, שער הדולר רשם עלייה של כ-2.5% ונע סביב 3.06 שקלים.