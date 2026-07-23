מכה קשה לנהגים: מחיר הדלק צפוי לזנק דרמטית

מכה נוספת לכיס של הנהגים בישראל: מחיר הדלק צפוי לרשום עלייה חדה במיוחד בעוד קצת יותר משבוע (בין שבת לראשון, 1 באוגוסט). אם לא יחול שינוי דרסטי במתיחות הביטחונית באזור, ליטר בנזין 95 אוקטן בשירות עצמי צפוי להתייקר בכ-25 עד 30 אגורות ולהגיע לכ-7.75 שקלים. מחיר ליטר בנזין בשירות מלא יחצה שוב את רף ה-8 שקלים.
הזינוק הצפוי מגיע לאחר שב-1 ביולי ירד מחיר הדלק ב-32 אגורות לעומת החודש הקודם ועמד על 7.48 שקלים, בעקבות רגיעה זמנית ופתיחת מיצרי הורמוז. אולם, ההסלמה במערכה של ארה"ב מול איראן והחסימה של מעבר מכליות הנפט במיצרים הובילו לקפיצה חדה של כ-24% במחיר חבית נפט מסוג ברנט – מ-77 דולר בסוף יוני לכ-96 דולר כיום. במקביל, שער הדולר רשם עלייה של כ-2.5% ונע סביב 3.06 שקלים.
מחיר הדלק הרשמי ייקבע בסוף השבוע הבא על ידי משרד האנרגיה, בתום חמישה ימי מדידה של ממוצע מחירי הנפט והשער היציג של הדולר.
במערכת הכלכלית מזהירים כי התייקרות חריגה זו בתחילת אוגוסט עלולה לתדלק את האינפלציה ולהרחיק את הורדת הריבית הבאה של בנק ישראל. לפי תחזיות האנליסטים, מדד המחירים לצרכן צפוי לעלות ב-0.3% בחודש יולי וב-0.7% בחודש אוגוסט.