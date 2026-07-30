אחרי ששיתפה תרומות לעזה: זו הבחירה הישראלית של זנדאיה

זנדאיה ( צילום: שטארסטוק )

בכל פעם שזנדאיה עולה על השטיח האדום, עולם האופנה עוצר לרגע. השחקנית, שנחשבת לאחת המתלבשות המשפיעות בעולם, מצליחה פעם אחר פעם להציב טרנדים חדשים, כשהלוקים שלה הופכים לשיחת היום ברשתות החברתיות ובתקשורת הבינלאומית.

בעבר עוררה זנדאיה שיח לאחר ששיתפה בסטורי שלה קישור לגיוס תרומות עבור ילדים בעזה. כעת היא שוב מעוררת עניין - הפעם לאחר שבפרמיירה החגיגית של "ספיידרמן" בחרה לענוד תכשיטים בעיצובה של מעצבת התכשיטים הישראלית קרן וולף.