אחרי ששיתפה תרומות לעזה: זו הבחירה הישראלית של זנדאיה

בכל פעם שזנדאיה עולה על השטיח האדום, עולם האופנה עוצר לרגע. השחקנית, שנחשבת לאחת המתלבשות המשפיעות בעולם, מצליחה פעם אחר פעם להציב טרנדים חדשים, כשהלוקים שלה הופכים לשיחת היום ברשתות החברתיות ובתקשורת הבינלאומית.
בעבר עוררה זנדאיה שיח לאחר ששיתפה בסטורי שלה קישור לגיוס תרומות עבור ילדים בעזה. כעת היא שוב מעוררת עניין - הפעם לאחר שבפרמיירה החגיגית של "ספיידרמן" בחרה לענוד תכשיטים בעיצובה של מעצבת התכשיטים הישראלית קרן וולף.
הבחירה שהביאה חשיפה עולמית
קרן וולף היא אחת ממעצבות התכשיטים הישראליות המוכרות בזירה הבינלאומית, ועיצוביה כבר נענדו בעבר על ידי כוכבות כמו ביונסה וליידי גאגא. כעת גם זנדאיה מצטרפת לרשימה המרשימה הזו.
הבחירה שלה מגיעה דווקא באחד מאירועי השטיח האדום המדוברים של השנה - רגע שבו כל פריט, מהשמלה ועד האביזרים, זוכה לחשיפה עצומה ולסיקור ברחבי העולם. עבור וולף, מדובר בעוד הישג בינלאומי שממקם את העיצובים שלה לצד הכוכבות הגדולות ביותר בהוליווד.