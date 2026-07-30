צה"ל חיסל ראש חוליית צליפה של חמאס ומחבל שהשתתף בטבח 7.10

החיסולים ברצועת עזה ( דובר צה"ל )

רצף החיסולים נמשך: בצה"ל אישרו כי חיסלו שני מחבלי חמאס בתקיפות שבוצעו מוקדם יותר השבוע ברחבי רצועת עזה. לפי הודעת דובר צה"ל, בתקיפה בדרום רצועת עזה חוסל אחמד השאם מחמוד לוח, ראש חוליית צליפה בגדוד נוציראת של חמאס. מחמוד לוח פעל כראש חוליית הצליפה האחרון בגדוד נוציראת, וחיסולו מתווסף לשורת חיסולים של ראשי חוליות הצליפה בגדוד נוציראת.

בתקיפה נוספת בצפון רצועת עזה ביום שני האחרון, צה"ל חיסל את המחבל מחמוד עלי מחמוד טרוש, מפקד מחלקה בזרוע הצבאית של חמאס. מחמוד טרוש פשט לשטח מדינת ישראל בטבח ה-7 באוקטובר.

בצה"ל אמרו כי "לאורך המלחמה וגם בעת האחרונה, המחבלים ניסו לקדם מתווי טרור נגד כוחות צה”ל ואזרחי מדינת ישראל. המחבלים היוו איום על הכוחות וחוסלו בתקיפות מדויקות מהאוויר. כוחות צה"ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם וימשיכו לפעול להסרת כל איום".