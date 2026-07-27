פיצוץ אדיר וכדור אש: צה"ל השמיד מנהרת ענק בעזה. צפו

דובר צה"ל מתיר לפרסום תיעוד מיוחד מתוך תוואי תת-קרקעי של ארגון הטרור חמאס שהושמד בצפון רצועת עזה, במסגרת פעילות של כוחות החטיבה הצפונית ויחידת יהל"ם.
הכוחות, הפועלים תחת פיקוד אוגדה 99 במרחב צפון הרצועה מזרחית לקו הצהוב, ממשיכים לפעול במרץ לטיהור המרחב מתשתיות טרור.
כחלק מהמבצע החטיבתי הממוקד להשמדת רשת התוואים התת-קרקעיים של חמאס, הכוחות השמידו תוואי תת-קרקעי נוסף באורך של מאות מטרים.
בצה"ל מדגישים כי כוחות פיקוד הדרום נותרים פרוסים במרחב בהתאם למתווה הפסקת האש, וימשיכו לפעול בנחישות להסרת כל איום מיידי.