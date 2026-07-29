טל מורד נחשף באומץ: "הייתי בתקופה נפשית קשה לאחרונה"

טל מורד ( צילום: אינסטגרם )

לאחר תקופה שבה נעלם כמעט לחלוטין מהרשתות החברתיות, הדוגמן והשחקן תל מורד החליט לשתף את עוקביו במה שעבר עליו בחודשים האחרונים. בפוסט אישי שפרסם באינסטגרם, סיפר כי התמודד עם תקופה נפשית לא פשוטה והסביר מדוע בחר להתרחק מעט מהחשיפה.

טל מורד משתף ( צילום: אינסטגרם )

"מרגיש שנעלמתי לכם קצת"

בסטורי שהעלה באינסטגרם כתב: "מרגיש שנעלמתי לכם קצת לאחרונה. כי דברים בחיים לוקחים אותנו ואומרים לנו: 'רגע, מה שלומך בכלל?'".

בהמשך שיתף כי שגרת החיים, העבודה והאירועים השונים שעברו עליו הובילו אותו לעצור לרגע ולהסתכל פנימה. "לפעמים קורים לנו מהפכים, ואנחנו חייבים לדעת לעצור, להאט את המושכות. הכול בסדר גמור, ככה אני מקווה", כתב.

"הייתי בתקופה נפשית קשה מאוד"

מורד המשיך וחשף בכנות: "כן חברים, קצת נעלמתי לאחרונה, ואני שמח שיש לי משפחה, חברים וזוג מהממת שהייתה שם תמיד בשבילי, וגם אתם".

לאחר מכן הוסיף את הווידוי האישי: "חשוב לי להגיד שהייתי בתקופה קשה מאוד לאחרונה. וזה לא בושה לדבר על זה, להפך. אפשר להגיד שהייתי בתקופה נפשית קשה לאחרונה".

לצד הדברים הודה לכל מי שתמך בו בתקופה הזו והבהיר כי הוא מרגיש שהוא בדרך הנכונה לחזור לעצמו.

מבט קדימה

את הפוסט סיים בנימה אופטימית והבטיח לעוקביו כי בקרוב יחזור לפעילות מלאה ברשתות החברתיות. "תכף אחזור אליכם בגדול", כתב, לצד תודה לכל מי שליווה ותמך בו לאורך התקופה המאתגרת שעבר.