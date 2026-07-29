אחרי השידוך שכבש את הצופים: כוכבי "ווארט" מצפים לתינוק

ישראל ומעיין ( צילום: אינסטגרם )

סיפור האהבה של מעיין רות שלום וישראל דויטש ריגש לא מעט צופים, וכעת הוא מגיע לפרק חדש ומרגש במיוחד. השניים, שהכירו בתוכנית השידוכים החרדית "ווארט", הודיעו כי הם מצפים לילדם הראשון המשותף.

לכל אחד מהם יש ילדים מנישואיו הקודמים, וכעת, אחרי שהקימו יחד בית, הם עומדים להרחיב את המשפחה ולפתוח פרק חדש בחייהם. עכשיו המשפחה מתרחבת כעת, עם ההיריון הראשון המשותף, בני הזוג חוגגים ציון דרך משמעותי נוסף. לצד ילדיהם מהנישואים הקודמים, הם עומדים להפוך למשפחה גדולה יותר - ולפתוח יחד פרק חדש ומרגש בחייהם.

ישראל ומעיין בחתונה. ( מתוך עמוד האינסטגרם של ישראל )

סיפור האהבה שהתחיל הרבה לפני התוכנית

למרות שהצופים הכירו אותם לראשונה ב"ווארט", הקשר ביניהם החל עוד לפני כן. דויטש סיפר כי הכיר את מעיין זמן קצר לאחר גירושיו, אך באותה תקופה לא היה פנוי רגשית לקשר. "לא הייתי בנוי רגשית בכלל. הייתי במקום מאוד מבולבל", שיתף בעבר.

השניים נפרדו, אך המשיכו לשמור על קשר מדי פעם. כשהחליט להירשם ל"ווארט", סיפר להפקת התוכנית שזה בדיוק סוג הבחורה שהוא מחפש - מבלי לדעת שמעיין תהיה אחת המשתתפות.

כשהגיע לדייט וגילה שמולו יושבת דווקא היא, הופתע לחלוטין. "לא ידעתי איך להגיב. מבחינתי זו הייתה בחורת החלומות שלי", סיפר. הקשר ביניהם התפתח במהירות, במהלך התוכנית הם התארסו, ובהמשך גם נישאו.