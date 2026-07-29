ברוך דיין האמת: אייל דותן הלך לעולמו

ברוך דיין האמת: הסופר, העיתונאי וחוקר התרבות ד"ר אייל דותן הלך לעולמו בגיל 57.

דותן, יליד רמת גן ותושב תל אביב, היה מרצה בכיר בחוג לספרות ובתוכנית הבינתחומית לאמנויות באוניברסיטת תל אביב. לאורך השנים לימד קורסים וסמינרים בספרות השוואתית ובמחשבה בת זמננו, וכן הרצה באוניברסיטה העברית בירושלים ובמרכז הבינתחומי הרצליה. את תואריו האקדמיים – כולל עבודת הדוקטורט שעסקה בפנומנולוגיה של צירופי מקרים – השלים באוניברסיטת תל אביב.

בצד עבודתו האקדמית, פעל דותן במשך שנים רבות בתקשורת ובזירה הספרותית. הוא עבד כעורך לשוני בעיתון "הארץ", שימש כבעל טור פוליטי ועיתונאי תרבות בעיתון "העיר", כתב ביקורות ספרות ועיון והיה חבר מערכת כתב העת "תיאוריה וביקורת".

כסופר, פרסם דותן את הרומן "עצם" (2012), שזיכה אותו בפרס "עם הספר" לתרגום, ואת הרומן "ביחד ולבד" (2017) בהוצאת ידיעות ספרים.

דותן הותיר אחריו רעיה ושלושה ילדים.