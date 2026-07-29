השחקן והדוגמן אנחל בונני (54) עורר סערה ברשתות החברתיות לאחר שהתארח בפודקאסט "אש" של הסטייליסטית דורין אטיאס וחשף פרטים על משק הבית המשותף לו ולאשתו, אנדראה (דושי) לייטרסדורף.

בונני הכריז בגאווה כי שטיפת כלים היא מחוץ לתחום עבורו, והסביר כי אשתו - אשת העסקים המצליחה בעלת מתחם האוכל "דלאל" בנווה צדק - אינה מעוניינת שהוא יבצע משימה זו.

"אני נשוי לאחת הנשים הכי חזקות בישראל", מסר בונני על אשתו, הנמנית עם משפחת לייטרסדורף - שושלת אדריכלים ומעצבים ידועה המשתייכת למשפחות המשפיעות והעשירות בישראל. לדבריו, אשתו סבורה כי שטיפת כלים היא פעולה "שאינה סקסית" ולכן היא מעדיפה שהוא לא יעסוק בכך.

כשאטיאס ביקשה להבין מי בכל זאת שוטף את הכלים במשק הבית, הסביר בונני כי אשתו עצמה מבצעת את המשימה, אך במקביל למשפחה יש עוזרת "כמו לכולם, חמש פעמים בשבוע". התשובה עוררה תגובה חריפה מצידה של אטיאס, שירתה לעברו בציניות: "אז תסתום את הפה, גבר".

אטיאס המשיכה והבהירה לבונני את הפער בין מציאות חייו לבין המציאות של רוב האזרחים בישראל: "תשעים אחוז מהריבים בין בני זוג זה על המטלות הכי פשוטות בבית - 'למה לא עשית כביסה', 'למה לא הורדת את הזבל', 'למה הלכת לישון עם כלים בכיור', אבל ברגע שיש עזרה - העזרה הזאת מורידה ממך את הסטרס הקיומי".

בונני ניסה להגן על עמדתו וטען כי ההחלטה של אשתו נובעת דווקא משיקול מושכל של מניעת מריבות מראש, אך אטיאס לא השתכנעה. "היא יכולה לחשוב ככה בגלל שהיא לא חיה את הסיזיפיות של היום", השיבה והבהירה לו: "לא לכל אחד יש את הפרוטה להביא עזרה חמישה ימים בשבוע".

הדברים עוררו תגובות רבות בקרב הגולשים, שהצביעו על הניתוק בין דבריו של בונני לבין מציאות החיים של רוב הישראלים. רבים ציינו כי סגנון החיים שתיאר השחקן, הכולל עוזרת חמישה ימים בשבוע, אינו נגיש לרוב האוכלוסייה, במיוחד בתקופה של יוקר מחייה גבוה.

אטיאס, המוכרת בזכות עמדותיה הנוקבות והישירות בנושאים חברתיים ופוליטיים, הצליחה גם הפעם להציב מראה מול אורחה ולהדגיש את הפערים החברתיים בחברה הישראלית. הפודקאסט "אש" ממשיך לעורר דיונים ציבוריים בזכות השיחות הכנות והבלתי מתפשרות שמנהלת אטיאס עם אורחיה.