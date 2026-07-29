לקראת ט"ו באב, חג האהבה העברי, המומחים המובילים של התכנית לזוגיות מציעים גישה חדשה לחיפוש הזוגיות ולחיזוק הקשר הזוגי. הם משתפים בטיפים מעשיים שיכולים לשנות את הדרך שבה אנחנו חושבים על אהבה, זוגיות והתחדשות.

בעידן שבו דייטים הפכו לשגרה משעממת ומערכות יחסים ארוכות מאבדות מהניצוץ הראשוני, המומחיות מציעות כלים פשוטים אך יעילים שיכולים לשנות את התמונה. מה שמתחיל כעצה קטנה, מסתבר כמפתח לשינוי משמעותי.

לרווקים: הפסיקו לחפש את האדם המושלם

"אם אתם סינגלים – גרושים, רווקים או אלמנים בדרך לזוגיות – אתם מכירים את אחד האתגרים המשמעותיים ביותר בתהליך חיפוש הזוגיות. איך להרגיש חדשים?", שואלת ד"ר יעל דורון. התופעה מוכרת: דייט אחרי דייט, תחושה של "שוק הבשר", ורצף אינסופי של מפגשים שנראים ומרגישים זהים.

ד"ר כלנית בן ארי מציעה לשנות את השאלה המרכזית: "במקום לשאול 'מי מתאים לי?' שאלו: 'איך זה להיות בזוגיות איתי?'". לדבריה, רובנו משקיעים שנים בניסיון להבין מה אנחנו מחפשים בבן או בת זוג, אבל הרבה פחות זמן בלשאול איך אנחנו נחווים בתוך מערכת יחסים. "האם קל להתקרב אליי? האם אני יודע לבקש? להקשיב? להתמודד עם אכזבה?"

העצה שמצאה זוגיות לרבים

ד"ר דורון מציעה עצה פשוטה אך מפתיעה: "בואו אתם עצמכם תהיו חדשים ואחרים. אני מזמינה אתכם בדייט הקרוב - תלכו למקום שלא הייתם בו, תלבשו בגד אחר מכרגיל, ספרו לצד השני משהו שלא סיפרתם, תרשו לעצמכם להפתיע, קודם כל את עצמכם".

לדבריה, העצה הזו הצליחה בפועל: "אני מכירה לא מעט אנשים שלקחו את העצה הקטנה הזו ברצינות – ומיד אחר כך מצאו זוגיות רצינית". המפתח הוא להפסיק לחכות שהצד השני יעניין, וכתוב בעצמכם את התסריט מחדש.

ד"ר בן ארי מוסיפה נקודה חשובה: "אל תחפשו שלמות – חפשו יכולת לגדול. ויחד עם זאת, אל תתאהבו בפוטנציאל אלא באדם שאיתכם". היא מזהירה מפני המלכודת של התאהבות בסיפור שאנחנו מספרים לעצמנו על מי שהאדם עוד יהיה, במקום על מי שהוא באמת היום.

עצה נוספת לרווקים: אל תעצרו את החיים

"אל תעצרו את החיים עד שתגיע האהבה", ממליצה ד"ר בן ארי. כשכל האנרגיה מופנית לחיפוש זוגיות, החיים מצטמצמים. "המשיכו ללמוד, לטייל, לפתח תחביבים, להכיר אנשים חדשים ולומר 'כן' לחוויות שלא קשורות לדייטים".

לדבריה, דווקא החיים המלאים הם אלה שמעמיקים את ההיכרות עם עצמנו, מרחיבים את עולמנו ויוצרים יותר הזדמנויות למפגש אמיתי. "החיים המלאים אינם הסחת דעת מהאהבה – הם הקרקע שעליה היא צומחת".