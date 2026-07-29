לקראת ט"ו באב, חג האהבה העברי, המומחים המובילים של התכנית לזוגיות מציעים גישה חדשה לחיפוש הזוגיות ולחיזוק הקשר הזוגי. הם משתפים בטיפים מעשיים שיכולים לשנות את הדרך שבה אנחנו חושבים על אהבה, זוגיות והתחדשות.
בעידן שבו דייטים הפכו לשגרה משעממת ומערכות יחסים ארוכות מאבדות מהניצוץ הראשוני, המומחיות מציעות כלים פשוטים אך יעילים שיכולים לשנות את התמונה. מה שמתחיל כעצה קטנה, מסתבר כמפתח לשינוי משמעותי.
לרווקים: הפסיקו לחפש את האדם המושלם
"אם אתם סינגלים – גרושים, רווקים או אלמנים בדרך לזוגיות – אתם מכירים את אחד האתגרים המשמעותיים ביותר בתהליך חיפוש הזוגיות. איך להרגיש חדשים?", שואלת ד"ר יעל דורון. התופעה מוכרת: דייט אחרי דייט, תחושה של "שוק הבשר", ורצף אינסופי של מפגשים שנראים ומרגישים זהים.
ד"ר כלנית בן ארי מציעה לשנות את השאלה המרכזית: "במקום לשאול 'מי מתאים לי?' שאלו: 'איך זה להיות בזוגיות איתי?'". לדבריה, רובנו משקיעים שנים בניסיון להבין מה אנחנו מחפשים בבן או בת זוג, אבל הרבה פחות זמן בלשאול איך אנחנו נחווים בתוך מערכת יחסים. "האם קל להתקרב אליי? האם אני יודע לבקש? להקשיב? להתמודד עם אכזבה?"
העצה שמצאה זוגיות לרבים
ד"ר דורון מציעה עצה פשוטה אך מפתיעה: "בואו אתם עצמכם תהיו חדשים ואחרים. אני מזמינה אתכם בדייט הקרוב - תלכו למקום שלא הייתם בו, תלבשו בגד אחר מכרגיל, ספרו לצד השני משהו שלא סיפרתם, תרשו לעצמכם להפתיע, קודם כל את עצמכם".
לדבריה, העצה הזו הצליחה בפועל: "אני מכירה לא מעט אנשים שלקחו את העצה הקטנה הזו ברצינות – ומיד אחר כך מצאו זוגיות רצינית". המפתח הוא להפסיק לחכות שהצד השני יעניין, וכתוב בעצמכם את התסריט מחדש.
ד"ר בן ארי מוסיפה נקודה חשובה: "אל תחפשו שלמות – חפשו יכולת לגדול. ויחד עם זאת, אל תתאהבו בפוטנציאל אלא באדם שאיתכם". היא מזהירה מפני המלכודת של התאהבות בסיפור שאנחנו מספרים לעצמנו על מי שהאדם עוד יהיה, במקום על מי שהוא באמת היום.
עצה נוספת לרווקים: אל תעצרו את החיים
"אל תעצרו את החיים עד שתגיע האהבה", ממליצה ד"ר בן ארי. כשכל האנרגיה מופנית לחיפוש זוגיות, החיים מצטמצמים. "המשיכו ללמוד, לטייל, לפתח תחביבים, להכיר אנשים חדשים ולומר 'כן' לחוויות שלא קשורות לדייטים".
לדבריה, דווקא החיים המלאים הם אלה שמעמיקים את ההיכרות עם עצמנו, מרחיבים את עולמנו ויוצרים יותר הזדמנויות למפגש אמיתי. "החיים המלאים אינם הסחת דעת מהאהבה – הם הקרקע שעליה היא צומחת".
לנשואים: השאלה שתחדש את הקשר
עבור זוגות נשואים, ד"ר דורון מציעה להתמודד עם "אתגר החידוש". "כשאנחנו פוגשים אדם חדש ומכניסים אותו לחיינו, הכל מרגש, מסקרן, אחר ומפתיע", היא מסבירה. "ברבות הימים, אחרי שנים רבות עם אותו הפרטנר, אנחנו מכירים אותו כמו את כף היד שלנו".
הפתרון? "נסו לעשות משהו חדש שלא עשיתם מזמן ביחסים. זה לפעמים יכול להתחיל משאלה פשוטה: מה שלומך בשנה האחרונה? מה עשיתי לאחרונה ששימח אותך? איזה דבר אפשר לעשות כדי לגרום לך להרגיש כמה את/ה אהוב/ה וחשוב/ה עבורי?"
ד"ר דורון מדגישה: "שאלה חדשה מולידה מחשבה חדשה, מולידה שיחה חדשה. לא צריך להגיע ללוקיישן מיוחד כדי לפתוח שיחה כזו. אפשר ממש עכשיו, ממש על הספה שאתם ממילא יושבים עליה".
אהבה היא התנהגות, לא רק רגש
ד"ר בן ארי מציעה לזוגות נשואים לשאול את עצמם בסוף כל יום: "האם ההתנהגות שלי היום דיברה אהבה?". לדבריה, אהבה היא לא בעיקר רגש – היא התנהגות. "לפעמים אנחנו בטוחים שאנחנו אוהבים מאוד, אבל האדם שמולנו פוגש בעיקר הבעת פנים מאוכזבת, ביקורת, חוסר סבלנות, עייפות או תחושה שהוא מובן מאליו".
היא ממליצה לשאול: "האם בדרך שבה דיברתי, הקשבתי, חשבתי, פעלתי, הסתכלתי או נגעתי – בן או בת הזוג שלי הרגישו אהובים וחשובים? ואפילו טוב יותר – שאלו אותם את השאלה הזו ישירות".
חידוש דרך חוויות משותפות
"אל תחכו שהקשר יחזיר את ההתרגשות – צרו אותה יחד", ממליצה ד"ר בן ארי. המוח זקוק לחידוש, והיא מציעה לזוגות לחוות יחד דברים חדשים: "טיול במקום לא מוכר, סדנה, תחביב משותף או הרפתקה חדשה – לא רק יוצרים זיכרונות, אלא גם שוברים את האוטומט של היומיום".
היא מוסיפה נקודה חשובה: "במערכות יחסים ארוכות חשוב לא רק לחוות דברים חדשים יחד, אלא גם לאפשר לכל אחד להמשיך להתפתח בנפרד. כשאנחנו חוזרים לקשר עם חוויות חדשות, סקרנות והתחדשות אישית, אנחנו מביאים איתנו אנרגיה חדשה, עניין ולעיתים אפילו געגוע".
ראו את הטוב שכבר קיים
ד"ר בן ארי מסיימת בעצה חשובה: "אל תשאלו 'מה חסר בקשר?' – שאלו 'מה כבר קיים שאנחנו מפסיקים לראות?'". היא ממליצה להתאמן בלראות את הטוב, את מה שעובד ואת מה שממשיך לחבר. "עם השנים המוח מתרגל לטוב ומתמקד במה שחסר".
שתי המומחיות מסכמות בברכה משותפת: "מאחלות לכם אהבה טובה, אמיתית, קרובה ומרגשת, כבר השנה".