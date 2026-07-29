המיליציות הפרו-איראניות אישרו: זה מספר ההרוגים בתקיפת ארה"ב וסעודיה

שעות ספורות אחרי התקיפה המשולבת של צבאות ארה"ב וסעודיה במזרח עיראק, המיליציות הפרו-איראניות במדינה הודיעו כעת (רביעי) כי לפחות 20 בני אדם נהרגו ו-32 נוספים נפצעו בתקיפות. לטענתם, מדובר ב"מניין לא סופי", שעשוי לעלות בהמשך.

בארגון "אל-חשד א-שעבי", המשמש כארגון גג לריכוז המיליציות הפרו-איראניות בעיראק, טענו כי התקיפות כנננו לעבר מטות הארגונים במחוזות בגדאד, וואסט, נינווה, אלבסרה, כרכוכ, כרבלאא ודיאלה. לדבריהם, "התקיפות גרמו גם לנזקים חומריים בדרגות חומרה שונות לכמה מפקדות, לכלי רכב ולציוד צבאי".

כאמור, פיקוד המרכז של צבא ארה"ב הודיע הלילה כי ביצע יחד עם צבא סעודיה תקיפות ממוקדות נגד יעדים של המיליציות הפרו-איראניות במזרח עיראק. לפי ההודעה האמריקנית, התקיפה בוצעה בתגובה לירי הטילים של משמרות המהפכה לעבר כוחות צבא ארה"ב ותשתיות האנרגיה הסעודיות.

"כלי טיס של שתי המדינות תקפו מטרות טרור במזרח עיראק, בהן אתרי נשק ואתרים לוגיסטיים, בתגובה למעל 30 מתקפות כטב"מים בהנחיית משמרות המהפכה ב-72 השעות האחרונות" נאמר. "המתקפות הבלתי מוצלחות כשלו".

עוד נמסר כי "בין החודשים פברואר לאפריל 2026, היו מעל 600 מתקפות על אזרחים ומתקנים אמריקניים על-ידי מיליציות הטרור העיראקיות הקשורות לאיראן. משמרות המהפכה ושלוחות הטרור שלו חייבים להפסיק עם המתקפות הללו כדי להימנע מתגובות צבאיות נוספות מצד ארה"ב".