בתגובה לירי האיראני: ארה"ב וסעודיה בתקיפה משותפת בעיראק

האש מתחדשת במזרח התיכון: שעות ספורות אחרי שאיראן שיגרה טילים בליסטיים לעבר בסיס אמריקני בירדן, פיקוד המרכז של צבא ארה"ב הודיע כי ביצע יחד עם צבא סעודיה תקיפות ממוקדות נגד יעדים של המיליציות הפרו-איראניות במחוז נינווה שבמזרח עיראק. בכלי התקשורת העיראקים דווח כי שמונה בני אדם נהרגו וארבעה נוספים נפצעו בתקיפות.

לפי ההודעה האמריקנית, התקיפה בוצעה בתגובה לירי הטילים של משמרות המהפכה לעבר כוחות צבא ארה"ב ותשתיות האנרגיה הסעודיות. "כלי טיס של שתי המדינות תקפו מטרות טרור במזרח עיראק, בהן אתרי נשק ואתרים לוגיסטיים, בתגובה למעל 30 מתקפות כטב"מים בהנחיית משמרות המהפכה ב-72 השעות האחרונות" נאמר. "המתקפות הבלתי מוצלחות כשלו".

עוד נאמר כי "בין החודשים פברואר לאפריל 2026, היו מעל 600 מתקפות על אזרחים ומתקנים אמריקניים על-ידי מיליציות הטרור העיראקיות הקשורות לאיראן. משמרות המהפכה ושלוחות הטרור שלו חייבים להפסיק עם המתקפות הללו כדי להימנע מתגובות צבאיות נוספות מצד ארה"ב".