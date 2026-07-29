אישה הוכשה על ידי נחש; מצבה קשה

אירוע הכשה חמור במישור החוף: אישה כבת 48 נפצעה הבוקר (רביעי) באורח קשה לאחר שהוכשה על ידי נחש ברחוב מכון וולקני שבראשון לציון, בעת ששהתה במקום עבודתה.

הדיווח הראשוני על התקרית התקבל במוקד 101 של מגן דוד אדום במרחב איילון בשעה 07:51. צוותי הרפואה שהוזעקו למקום העניקו לנפגעת טיפול רפואי ראשוני בשטח, אשר כלל מתן תרופות ייעודיות, ומיהרו לפנות אותה בניידת טיפול נמרץ לבית החולים שמיר-אסף הרופא כשהיא בהכרה ומצבה מוגדר קשה ויציב.

תהילה כהן, פראמדיקית מד"א שהגיעה לזירה, שחזרה את רגעי הטיפול: "קיבלנו קריאה על אישה שהוכשה על ידי נחש תוך כדי עבודתה. כשהגענו למקום מצאנו אותה ישובה ובהכרה מלאה. היא תיארה בפנינו כיצד ננשכה בפלג גופה התחתון. הענקנו לה טיפול רפואי מיידי שכלל מתן תרופות, ופינינו אותה בדחיפות לבית החולים תוך המשך מעקב וטיפול, כשמצבה מוגדר יציב".