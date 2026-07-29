כצפוי: איראן דוחה את הצעת הפשרה של עומאן על מיצרי הורמוז

מיצרי הורמוז ( NASA )

ממשיכים להתעקש: ברשת "איראן אינטרנשיונל" דווח הבוקר (רביעי) כי משמרות המהפכה של איראן דחו את הצעת הפשרה של עומאן לחלוקת השליטה במיצרי הורמוז. לפי הדיווח, באיראן טענו כי ההצעה העומאנית "לא תספק מענה לצרכי הביטחון הלאומי של איראן". לפי ההצעה של עומאן, איראן לא תשלוט במיצרי הורמוז לבדה, כש-50 אחוז מנתיב המסחר הבינלאומי יהיה של איראן ו-50 אחוז בשליטת עומאן. עוד הוצע כי תשלום על מעבר במיצר יינתן "מרצון", באופן דומה לכאורה למערכת המתנהלת במיצר מלאקה שבין מלזיה לאינדונזיה.

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כבר אתמול סגן שר החוץ של איראן, כאזם גאריבאבאדי, טען כי ההצעה "אינה עולה בקנה אחד עם חששותיה של איראן. אנחנו הצענו שכל נתיב הכניסה יהיה בשליטה מלאה של איראן, וגם חלק מנתיב היציאה יהיה בשליטתה. אם ההצעה הזו תתקבל, נתקדם לשלב הבא, זה התרחיש הסופי ולא נקבל שום נוסחה אחרת. אם עומאן לא תקבל את ההצעה האיראנית בעניין מצר הורמוז, המצר יישאר סגור - ואנו ערוכים לחידוש המלחמה".

"המדיניות שלנו היא שמיצר הורמוז לעולם לא יחזור למצב שהיה בו לפני המלחמה. איראן לא חוששת משום צעד שיידרש כדי לבסס את ריבונותה במיצר, אפילו אם הדבר יוביל לחידוש המלחמה" הזהיר גאריבאבאדי. "כל ספינת מלחמה אירופית שתנסה להתקרב למיצרי הורמוז היא מטרה לגיטימית מבחינתנו. גילינו יכולת הגנתית חדשה ושמה מיצרי הורמוז - היא הפכה לחלק מהביטחון הלאומי של איראן, ומהווה יכולת ואמצעי הגנה עבורה".