דיווח: איראן שקלה לתקוף נמל באוקראינה 

אילוסטרציה ( שאטרסטוק )

מתיחות בין יבשות: איראן שקלה לתקוף נמל ימי באוקראינה כתגובה לתקיפה האוקראינית של ספינה איראנית בים הכספי בסוף השבוע האחרון - אך סבב שיחות דיפלומטיות מנע זאת והרגיע את המצב בשלב הזה. כך דווח הלילה (בין שלישי לרביעי) בעיתון ה"ניו יורק טיימס".

לפי הדיווח, גורמי מודיעין אמרו כי ציפו שאיראן תשגר טילים בליסטיים בעלי ראש קרב קטן לעבר אוקראינה, כדי להעבר מסר סמלי - מבלי לגרום לנזק נרחב מדי. לדבריהם, היעד שנשקל ככל הנראה היה אחד מהנמלים של אוקראינה בים השחור. במקביל, גורמים איראניים אמרו כי הם מקווים שהסכסוך יסתיים בפעולת התגמול שלהם. מנגד, גורמים מערביים אמרו כי "קשה לחזות כיצד אוקראינה תגיב".

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כאמור, בשבת האחרונה דווח כי כלי טיס אוקראינים מתאבדים ביצעו תקיפה על ספינה איראנית בלב הים הכספי, בו משתמשות איראן ורוסיה על מנת לעקוף את המצור האמריקאי במיצרי הורמוז. האיראנים טענו כי מדובר בספינת מסחר אזרחית, וכי נהרג איש ים אחד במתקפה, שאיננו בעל קשר לאף גוף רשמי באיראן.

בטהרן תיארו את האירוע כ"חמור ביותר", ואף זימנו את הנציג הדיפלומטי האוקראיני לשיחת נזיפה. סגן יושב ראש הפרלמנט האיראני כי "איראן לא תעמוד בשקט כנגד הפרובוקציה האוקראינית בים הכספי, אנחנו נדאג שהיא תתחרט על כך".

מנגד, נשיא אוקראינה ולדימיר זלנסקי כפר בטענות האיראניות, וטען מצדו כי קייב השיגה ״תוצאות חזקות מאוד״ נגד אוניית מלחמה רוסית וכלי שיט נוספים המשמשים להובלת ציוד צבאי הקשור לאיראן ומשמרות המהפכה בים הכספי.