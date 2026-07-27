חזית חדשה: איראן מאיימת להגיע עד אוקראינה

המשטר האיראני לא רגוע לאחר שכלי טיס אוקראינים מתאבדים ביצעו תקיפה על ספינה איראנית בלב הים הכספי, בו משתמשות איראן ורוסיה על מנת לעקוף את המצור האמריקאי בהורמוז, האיראנים טענו כי מדובר בספינת מסחר אזרחית וכי נהרג איש ים אחד במתקפה, שאיננו בעל קשר לאף גוף רשמי באיראן.

אך הנשיא זלנסקי כפר בטענות האיראניות, וטען מצדו קייב השיגה ״תוצאות חזקות מאוד״ נגד אוניית מלחמה רוסית וכלי שיט נוספים המשמשים להובלת ציוד צבאי הקשור לאיראן ומשמרות המהפכה בים הכספי.

מטעם האיראנים נמסר כי מדובר באירוע חמור ביותר, וזימנו את הנציג הדיפלומטי האוקראיני לשיחת נזיפה, בעוד לפני זמן קצר איים סגן יושב ראש הפרלמנט האיראני כי: "איראן לא תעמוד בשקט כנגד הפרובוקציה האוקראינית בים הכספי, אנחנו נדאג שהיא תתחרט על כך".

הים הכספי משמש רבות את רוסיה ואיראן לסחר ופעולות מתחת לרדאר, מדובר בימה סגורה אשר גובלת בחמש מדינות, ולהן בלבד יש גישה אליו: רוסיה, איראן, אזרבייג'ן, קזחסטן וטורקמניסטן. בתחילת המלחמה ישראל וארה"ב אף תקפו מספנות ומרכזי שליטה של משמרות המהפכה על חופי הים.

בתגובה זעמו גורמים אוקראינים ומסרו: "איראן אינה יכולה להציג את עצמה כקורבן לאחר שסיפקה לרוסיה נשק ששימש במלחמה נגד אוקראינה", כך אמר שר החוץ הזמני של אוקראינה, אנדריי סיביהה והוסיף כי "האיומים של איראן אינם מוצדקים וללא בסיס".