הרב בר מגבה את הרב יוסף בפרשת הביקורת על השופטים

הרב קלמן בר ( קרדיט: הקרן למורשת הכותל )

הרב הראשי האשכנזי לישראל, הרב קלמן מאיר בר, יצא להגנת עמיתו הראשון לציון ונשיא בית הדין הגדול, הרב דוד יוסף. זאת בעקבות החלטת נציב תלונות הציבור על שופטים, השופט (בדימוס) אשר קולה, שביקר את התבטאויותיו נגד שופטים שדנו ונתנו החלטות במהלך השבת.

הסערה החלה לאחר שהרב דוד יוסף תקף בחריפות את התנהלות שופטי בג"ץ, בעקבות החלטות שניתנו במהלך השבת. בין היתר אמר כי מדובר ב"חילול שבת ציבורי", והטיח ביקורת קשה בשופטים. בעקבות הדברים הוגשה נגדו תלונה לנציב תלונות הציבור על שופטים. בהחלטתו קבע הנציב כי אף שלרב הראשי עומדת הזכות להביע עמדה ציבורית בסוגיות עקרוניות, חלק מהביטויים שבהם השתמש חרגו מגבולות הביקורת הראויה כלפי הרשות השופטת ואינם הולמים את מעמדו של נושא משרה ממלכתית.

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כעת, כאמור, מתייצב לצדו הרב בר. במכתב ששיגר לנציב הוא דוחה את הביקורת וקובע כי התבטאויותיו של הרב יוסף אינן חריגה מתפקידו, אלא "מילוי נאמן של שליחותו הציבורית וההיסטורית של מוסד הרבנות הראשית לישראל והרבנים הראשיים לישראל לשמירת צביונה היהודי של מדינת ישראל".

לדברי הרב בר, ההגנה על קדושת השבת במרחב הציבורי אינה רק זכותו של הרב הראשי אלא חובה המוטלת עליו מתוקף תפקידו. הוא מדגיש כי כאשר שופטים מקבלים החלטות במסגרת תפקידם הציבורי בשבת, מדובר בסוגיה ציבורית בעלת השלכות רחבות על אופייה היהודי של המדינה, ולכן חובתו של הרב הראשי להשמיע את קולו.

כדי לבסס את עמדתו, סוקר הרב בר שורה של תקדימים היסטוריים ומכתבים של הרבנים הראשיים לדורותיהם, החל מהראי"ה קוק, דרך הרבנים הראשיים הרצוג, עוזיאל ואונטרמן - שלדבריו ראו כחלק בלתי נפרד מתפקידם לעמוד על משמר קדושת השבת ולהביע עמדה בנושאים ציבוריים בעלי משמעות דתית ולאומית.

בלשכת הראשון לציון קיבלו בהערכה רבה את מכתבו של הרב קלמן בר, וגורמים בסביבתו אמרו כי מדובר ב"מחווה חשובה של גיבוי ועקרוני". לדבריהם, עצם העובדה ששני הרבנים הראשיים מציגים חזית אחידה בסוגיה ציבורית רגישה משדרת מסר של אחדות מצד הרבנות הראשית.

במערכת הרבנית אף מציינים כי לאורך השנים ידעה הרבנות הראשית גם תקופות של מתיחות ויחסים עכורים בין הרבנים הראשיים, כך שהתייצבותו הפומבית של הרב קלמן בר לצד הראשון לציון נתפסת כבעלת משמעות מיוחדת.