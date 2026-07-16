למרות דבריו נגד שופטי בג"ץ: הרב דוד יוסף יצא בלי עונש

נציב תלונות הציבור על שופטים, השופט בדימוס אשר קולה, קבע היום (חמישי) כי התלונה נגד הראשון לציון הרב דוד יוסף בעקבות התבטאויותיו נגד שופטי בג"ץ שדנו בשבת, מוצדקת.

קולה ציין כי סוגיית הדיון בשבת אינה מצויה בליבת סמכויותיו של הרב הראשי, ולכן דבריו אינם חוסים תחת ההגנות המיוחדות הניתנות לו בתפקידו.

הנציב מתח ביקורת על ביטויים שבהם השתמש הרב יוסף, בהם "השופטים החצופים האלה", "רומסים את התורה הקדושה" ו"בג"ץ אויב היהדות", וקבע כי מדובר באמירות החורגות מביקורת לגיטימית, אינן עולות בקנה אחד עם השיח הממלכתי המצופה מנושא משרה שיפוטית ועלולות לפגוע באמון הציבור.

מנגד, דחה קולה את התלונה על התבטאויותיו של הרב יוסף נגד פסיקת בג"ץ שחייבה את הרבנות לאפשר לנשים לגשת למבחני הרבנות, וקבע כי מדובר בנושא המצוי בליבת תפקידו וסמכויותיו כרב הראשי לישראל.

למרות זאת, הנציב לא הטיל כל סנקציה על הרב יוסף.