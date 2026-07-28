אדוה דדון בתגובה ראשונה לדרמה בחדשות 12

סערה במערכת חדשות 12 בעקבות אירוע אלימות נוסף שמכוון ישירות כלפי גוף התקשורת: אלמוני עטוי מסכה הגיע הלילה (שלישי) לחזית המשרדים בתל אביב וניפץ את זגוגית הכניסה למבנה. מדובר בפעם השנייה בלבד בתוך פחות מחודש שבה נרשמת פגיעה פיזית בביטחון העובדים במקום.

בעקבות התקרית החמורה, פרסמה כתבת המערכת אדוה דדון תגובה תקיפה בחשבון האינסטגרם שלה, שבה קישרה באופן ישיר בין השיח הציבורי נגד גופי התקשורת לבין מעשי האלימות בשטח.

"אנחנו מתעוררים לעוד בוקר, השני בתוך פחות מחודש, שבו אלימות מסוכנת משתוללת ומנפצת את דלת מערכת החדשות שלנו", שיתפה דדון עם עוקביה. "זוהי אזעקת אמת!".

דדון לא הסתפקה בתיאור המעשה, והפנתה קריאה ישירה לצמרת הפוליטית ולמשטרה: "דם עיתונאי חדשות 12 אינו הפקר. ממשלת ישראל ושר התקשורת צריכים לחדול מהשתלחויות, מהסתות ומחסרות רסן בתקשורת החופשית, שמובילות גם למעשים חמורים. משטרת ישראל צריכה לפעול מיד כדי לעצור מבעוד מועד את האלימות המסוכנת".

למרות התחושות הקשות והחשש מהסלמה נוספת, הבהירה דדון כי במערכת לא מתכוונים לסגת או לשנות את דרכם: "אנו לא נירתע גם לנוכח התקיפה, ההסתה והאלימות".