בג"ץ בצו ביניים: חוק העריקים הוקפא

בתום הדיון: שופטי בג"ץ הוציאו היום (שלישי) צו ביניים נגד חוק העריקים, והקפיא את כניסת החוק לתוקף.

בהודעה נכתב כי "לאחר ששקלנו את טענות הצדדים, בכתב ובעל-פה, ניתן בזאת צו ביניים, שלפיו תושהה כניסתו לתוקף של תיקון מס' 28 (הוראת שעה) לחוק שירות ביטחון, התשפ"ו-2026, עד למתן החלטה אחרת. פסק הדין ינתן בהקדם".

העתירות נידונו בפני הרכב מורחב של תשעה שופטים, בראשות המשנה לנשיא נעם סולברג, והשופטים דפנה ברק-ארז, דוד מינץ, יעל וילנר, עופר גרוסקופף, אלכס שטיין, גילה כנפי-שטייניץ, יחיאל כשר ורות רונן.

בתנועה לאיכות השלטון אמרו בתגובה כי "ניצחון לשוויון, לשלטון החוק ולביטחון המדינה. היום נעצר הניסיון ליצור שני סוגים של עריקים: עריק חילוני שייעצר וייחקר על הפרת חובת הגיוס, ועריק חרדי שיקבל חסינות ממעצר ומאכיפה רק בשל השתייכותו המגזרית.

"בג"ץ עוצר את החוק מפלה, שנועד להגן על מי שאינם מתייצבים לשירות - בזמן שחיילי הסדיר והמילואים נדרשים לשאת שוב ושוב בנטל. זה לא ניצחון על הציבור החרדי. זה ניצחון של המשרתים ושל ביטחון המדינה" הוסיפו. "המאבק עדיין לא הסתיים. נמשיך לדרוש גיוס בפועל, אכיפה שווה והסדר אמיתי שמצמצם את אי-השוויון - עד שחובת השירות תחול באופן שווה על כולם".

גם ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט אמר כי "חוק הקפאת מעצרי עריקים חרדים הוא חוק בזוי שמקדם השתמטות לחרדים ומגדיל את השסע בין הציבור החרדי לשאר עם ישראל. עצם העובדה שחוק ההשתמטות הזה הגיע לבג״ץ מספר את הסיפור של הממשלה הכושלת הזו. במדינה מתוקנת ומנוהלת החוק הזה היה נבלם עוד הרבה לפני!".