יצחק עמית בחוץ: נקבע הרכב בג״ץ שידון בחוק העריקים

העתירות נגד חוק הקפאת מעצרי תלמידי הישיבות יידונו ב-28 ביולי בפני הרכב של תשעה שופטים.

על פי ההרכב שפורסם היום (חמישי) הנשיא יצחק עמית, אינו חלק ממנו. מדובר במהלך חריג, שכן ברוב העתירות שהיה בהן הרכב מורחב, הנשיא היה חלק ממנו.

נזכיר כי אמש, בג"ץ הוציא צו על תנאי לפיו חוק הקפאת מעצר תלמידי ישיבות עריקים לא ייכנס לתוקף. צו זה של בג"ץ יישאר בתוקף עד שתתקבל החלטה אחרת בנושא.

על פי נימוקי השופטים בצו הארעי, החוק שמקודם בימים אלה סותר את הפסיקה שמדברת על שוויון בנטל, וכן את עמדות גורמי המקצוע לפיהן פעולות שכאלה מעודדות השתמטות משירות צבאי.

הצעת החוק להקפאת מעצרי עריקים חרדים עברה אמש בקריאה שנייה ושלישית בכנסת, כאשר 58 חברי כנסת הצביעו בעדה ו-54 התנגדו. על פי הצעת החוק, מעצרם של תלמידי ישיבות שתורתם אומנותם היה אמור להיות מוקפא עד 30 בנובמבר, לאחר הבחירות לכנסת.