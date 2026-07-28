צה"ל חיסל מפקד נוח'בה שפיקד על חוליית מחבלים ב-7 באוקטובר

חיסול נוסף ברצועת עזה: בצה"ל אישרו כעת כי הכוחות תקפו במרחב חאן יונס אתמול (שני) וחיסלו את המחבל מחמד חליל מחמד אסלם, מפקד מחלקת נוח'בה בג'יהאד האיסלאמי.
צפו בתיעוד מרגעי החיסול:
לפי הודעת דובר צה"ל, במהלך טבח ה-7 באוקטובר, אסלם פיקד על חוליית מחבלים שלקחה חלק בחטיפת אזרחים ישראלים. בנוסף, בתקופה האחרונה, אסלם קידם מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי מדינת ישראל.
"המחבל היווה איום מיידי וחוסל בתקיפה אווירית מדויקת" נמסר. "כוחות צה"ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי".
לחסל עד האחרון ...