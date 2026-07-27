 חוסל מחבל שלקח חלק בשחרור ישראלי מהשבי

צה"ל תקף במהלך סוף השבוע (שבת) בדרום רצועת עזה וחיסל את עמרו אבו אלריש, מחבל נוח'בה מהזרוע הצבאית של ארגון הטרור גא"פ. לפי הודעת הצבא, אבו אלריש לקח חלק בשחרורו של אזרח ישראלי משבי הארגון.

לצד מעורבותו בשחרור האזרח הישראלי, בצה"ל ציינו כי לאורך המלחמה השתתף אבו אלריש באופן פעיל בלחימה נגד כוחות צה"ל ברצועה והיה מעורב בהוצאה לפועל של מתווי טרור נגד הכוחות.

בצה"ל הוסיפו כי גם בתקופה האחרונה המשיך אבו אלריש בפעילותו בארגון. בין היתר, הוא קידם מתווי טרור נוספים, השתתף בהכשרתם של מחבלי נוח'בה וניסה לסייע בשיקום היכולות של הגא"פ ברצועת עזה.

בתקיפה נוספת שבוצעה במהלך סוף השבוע בצפון רצועת עזה חוסל עבד אלנאצר אלעזיז מקאדמה, ששימש מפקד במשטרת חמאס ובמקביל כיהן כסגן מפקד מחלקה בזרוע הצבאית של הארגון.

לפי הודעת צה"ל, מקאדמה עסק בתקופה האחרונה בקידום מתווי טרור נגד כוחות הצבא ונגד אזרחי מדינת ישראל. בצבא מסרו כי שני המחבלים היוו איום על הכוחות הפרוסים ברצועה, וכי הם חוסלו בתקיפות מדויקות שבוצעו מהאוויר.

התקיפות בוצעו כאשר כוחות צה"ל בפיקוד הדרום ממשיכים להיות פרוסים במרחב בהתאם להסכם. בצבא הדגישו כי הכוחות ימשיכו לפעול להסרת כל איום הנשקף להם במרחב.