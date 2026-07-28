הפרקליטות ופיקוד מרכז ערערו: "דורשים להשאיר את הצו נגד דרדיק"

טל ינון דרדיק ומשפחתו ( ללא )

אלוף פיקוד מרכז אבי בלוט ופרקליטות מחוז ירושלים הגישו היום (שלישי) ערעור לבית המשפט המחוזי בירושלים כנגד ועדת הערעורים ביו"ש, בו הם דורשים להשאיר את הצו המנהלי כנגד טל ינון דרדיק בתוקף. הערעור מגיע בניגוד לעמדת שר הביטחון ישראל כ"ץ, שהורה מוקדם יותר היום שלא להאריך את צו המעצר.

בארגון חוננו תקפו את הגשת הערעור: "בניגוד לעמדת שר הביטחון ישראל כ"ץ שפורסמה בהודעת השר לציבור, אלוף הפיקוד אבי בלוט והפרקליטות פנו לבימ"ש ודורשים להשאיר את הצו המנהלי כנגד דרדיק בתוקף. אלוף הפיקוד החליט להילחם בדרג הנבחר, זו כבר לא רק רמיסת זכויות, זו גם פגיעה בדמוקרטיה הישראלית ובסדרי השלטון". עו"ד משה פולסקי, המייצג את דרדיק מטעם חוננו, יגיש את תגובתו לערעור וידרוש את שחרורו של דרדיק. בארגון הבהירו כי "אנו קוראים לשר כ"ץ להפעיל את סמכותו, ולא לאפשר לשלטון הפקידים לנהל את המדינה".

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כאמור, שר הביטחון ישראל כ"ץ הודיע מוקדם יותר היום כי הורה שלא לחדש את צו המעצר המנהלי נגד טל ינון דרדיק השובת רעב ומאושפז בבית החולים. ההחלטה מגיעה אחרי שכ"ץ קיים אתמול דיון ביטחוני בהשתתפות הרמטכ"ל, מפקד פיקוד המרכז, מפקד מחוז ש"י במשטרה ראש מתפ"ש וקצינים נוספים מצה"ל, המשטרה והשב"כ.

בסיום הדיון, קיבל החלטה לפיה בעקבות החלטת ועדת הערעורים הצבאית באזור יהודה ושומרון לקבל את הערר שהוגש נגד צו ההרחקה שהוצא על ידי אלוף פיקוד המרכז, בהתאם להמלצת השב"כ, נגד טל ינון דרדיק, בשל פגמים באופן הוצאת הצו, הנחה שר הביטחון שלא לחדש את הצו אלא להתמודד עם הבעיה בדרכים אחרות.