כ"ץ הורה שלא להאריך את צו המעצר לטל ינון דרדיק

טל ינון דרדיק ומשפחתו ( ללא )

שר הביטחון ישראל כ"ץ נכנע לקמפיין והורה שלא לחדש את צו המעצר המנהלי נגד טל ינון דרדיק השובת רעב ומאושפז בבית החולים.

כ"ץ קיים אתמול דיון ביטחוני בהשתתפות הרמטכ"ל, מפקד פיקוד המרכז, מפקד מחוז ש"י במשטרה ראש מתפ"ש וקצינים נוספים מצה"ל, המשטרה והשב"כ. בסיום הדיון, קיבל החלטה לפיה, בעקבות החלטת ועדת הערעורים הצבאית באזור יהודה ושומרון לקבל את הערר שהוגש נגד צו ההרחקה שהוצא על ידי אלוף פיקוד המרכז, בהתאם להמלצת השב"כ, נגד טל ינון דרדיק, בשל פגמים באופן הוצאת הצו, הנחה שר הביטחון שלא לחדש את הצו אלא להתמודד עם הבעיה בדרכים אחרות. נגד דרדיק הוצא צו הרחקה מיו"ש המתיר לו לגור בבית חמותו החירשת. דרדיק ערער על הצו וערעורו נדחה, אז הוא הפר אותו ונעצר. במעצר הוא פתח בשביתת רעב שנמשכה 17 יום, בעקבותיה אושפז בבית החולים. נציגי ציבור בהם גם המרגל הישראלי ג'ונתן פולארד תמכו בו וקראו לכ"ץ לבטל את צו ההרחקה.

בארגון חוננו ברכו את השר על ההחלטה "אנו מברכים את שר הביטחון ישראל כ"ץ על החלטתו. שר הביטחון עשה את הצעד הנכון, וקיבל את עמדת ועדת הערעורים הצבאית, שקיבלה את עמדתנו, כפי זעקנו מהיום הראשון - האלוף בלוט, הוציא צו מנהלי לא ישים ובלתי חוקי. אנו קוראים לאלוף בלוט - הילחם באוייבים, לצערנו יהודים נרצחים, והאוייב הערבי מרים ראשו, פעל מול הטרור והאוייב ולא מול אחים".

לכבוש מחנה פליטים נוסף

בנוסף הנחה השר את צה"ל להרחיב את הפעילות ההתקפית מול הטרור הפלסטיני שמנסה להרים מחדש את ראשו, ולהיערך לכיבוש מחנה פליטים נוסף, לפי מודל הטיפול במחנות הטרור ג׳נין, טולכרם ונור א-שאמס, שפונו מתושבים, טוהרו מתשתיות טרור וצה"ל שוהה שם באופן קבוע.

פעילות זאת, עליה הנחה שר הביטחון, בגיבוי רה"מ נתניהו, עם כניסתו לתפקיד שר הביטחון, הביאה לירידה של כ-80% בהיקף פעילות הטרור בשנת 2025 וגם במהלך שנת 2026.