לייקי תיפרד מתומר? "לא נחמד ביחד, אין שום דבר"

מה שנועד להיות אחר צהריים פסטורלי ורומנטי במיוחד בלב המים, הפך בהצצה החדשה לפרק הערב (שלישי) של "חתונה ממבט ראשון" לזירת פריקה כואבת וגלויה. לייקי ותומר יצאו לשיט בסירת משוטים קטנה, אך במקום להפליג אל עבר האופק, נראה שהזוגיות שלהם נתקעה במקום – ואולי אף נסוגה לאחור.

כבר מתחילת הקטע, לייקי אינה מנסה להסתיר את תחושותיה הקשות. כשהיא יושבת בקצה הסירה, מביטה במים ומנסה לעכל את המצב, היא משתפת בגילוי לב על התשישות והמועקה שמלוות אותה: "לא קמתי באנרגיות כל כך טובות," היא מודה. "קצת כזה... לא יודעת, מרגישה עייפה מהסיטואציה טיפה."

תומר, מצדו, מנסה לשמור על אווירה קלילה וטכנית כשהוא ממשיך לחתור ואומר "טוב, נעשה עוד 360", אך לייקי עוברת לניתוח מעמיק ונוקב של מערכת היחסים והיעדר הכימיה הפיזית.

"הקטע הזה שאין בינינו בכלל מיניות, זה הפוך מהקשרים האחרים שהיו לי," היא מפרטת. "פיזית אני מרגישה רגרסיה במגע בינינו. כן, אנחנו מחזיקים ידיים כשאנחנו הולכים ברחוב, אבל זה סתם כזה. אנחנו כמעט לא מתנשקים. אני בכלל לא יוזמת כלום, ועכשיו גם הוא לא – אז כבר אין שום דבר."

המונולוג הכואב של לייקי מסתיים במסקנה עגומה וחד-משמעית, שמעמידה סימן שאלה גדול מעל המשך הדרך המשותפת של השניים: "לא נחמד עכשיו ביחד."

האם השניים יצליחו להתגבר על המחסום הפיזי והרגשי ולמצוא את הדרך חזרה זה לזו, או שמא מדובר בתחילתה של הפרידה הבלתי נמנעת?