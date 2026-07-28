אחרי שניפצו את הדלתות: המכתב המאיים שהושאר בחדשות 12

מכתב האיום שהושאר בכניסה לאולפני החדשות ( צילום: ללא )

דלתות הזכוכית בכניסה למערכת חדשות 12 בתל אביב נופצו הלילה (שלישי), ובמהלך אותו אירוע הושאר במקום מכתב מאיים המופנה לאנשי המערכת ולשורה של בכירים ממערכות הביטחון, המשפט, הפוליטיקה והתקשורת.

המכתב קשר את המעשה לפרשת שדה תימן ונפתח בדרישה להתנצלות: "עד שלא תבקשו סליחה בפרשת שדה תימן אני לא עוצר". בהמשך נכתב איום שלפיו בפעם הבאה האבן לא תכוון לדלת, אלא לאחד מאנשי המערכת. כותב המכתב ציין כי גם התנצלות שאינה מגיעה "מכוונת הלב" תתקבל, ודרש מאנשי חדשות 12 להתייחס לדבריו "בכובד ראש". בחלק נוסף הופיעה רשימה ארוכה של בכירים בהווה ובעבר, לצד האשמות ואמירות קשות נגדם.

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מדובר בפעם השנייה בתוך פחות מחודש שבה דלתות הכניסה למערכת חדשות 12 מנופצות. האירוע הקודם התרחש ב־5 ביולי, כשלושה שבועות קודם לכן. לפי חדשות 12, עד כה לא נתפס חשוד במעשה הראשון.

בעקבות האירוע הנורא פרסמה מערכת חדשות 12 תגובה חריפה: "אנחנו מתעוררים לעוד בוקר, השני בתוך פחות מחודש, שבו אלימות מסוכנת משתוללת ומנפצת את דלת מערכת החדשות שלנו".

במערכת הגדירו את האירוע "אזעקת אמת" והבהירו: "דם עיתונאי חדשות 12 אינו הפקר". עוד קראו למשטרת ישראל לפעול באופן מיידי כדי לאתר את האחראים ולמנוע אירועים דומים.

בחדשות 12 הפנו ביקורת גם כלפי הממשלה ושר התקשורת, וטענו כי עליהם לחדול מהתבטאויות נגד התקשורת החופשית. במערכת הוסיפו כי לא יירתעו לנוכח "החקיקה, ההסתה והאלימות".