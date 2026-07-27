הולנד חימשה בשקט את אוקראינה? התמונות שמסעירות את רוסיה

תמונות שפורסמו בימים האחרונים בערוצי טלגרם רוסיים עשויות להוות את ההוכחה הראשונה לכך שאוקראינה מפעילה מבצעית את טיל השיוט Ruta Block 1 - מערכת תקיפה ארוכת טווח מתוצרת חברת Destinus ההולנדית. עד כה היו דיווחים על העברת הטילים לאוקראינה, אך זו הפעם הראשונה שבה מופיעות לכאורה עדויות פיזיות לשימוש מבצעי בהם.

על פי התמונות, ניתן לזהות חלקים מהגוף, רכיבים פנימיים ואף את מכלול הזנב של הטיל, התואמים למאפייני ה-Ruta Block 1. עם זאת, חשוב לציין כי לא בוצע אימות רשמי של התמונות, ולכן לא ניתן לקבוע בוודאות מוחלטת שמדובר בטיל זה. בלוגרים צבאיים רוסים טענו כי מערכות ההגנה האווירית הצליחו ליירט אותו, אך גם לטענה זו אין אישור בלתי תלוי.

ה-Ruta Block 1 נחשב לטיל שיוט זול יחסית, שנועד לייצור המוני ולפגיעה במטרות איכות בעומק שטח האויב. לפי נתוני היצרן, הוא מסוגל לשאת ראש קרב במשקל של כ-150 ק"ג ולפגוע במטרות בטווח העולה על 300 ק"מ. הטיל משוגר מהקרקע באמצעות מאיץ, ולאחר מכן ממשיך בטיסה נמוכה באמצעות מנוע סילון, תוך שימוש במערכת ניווט עצמאית (אינרציאלית), ניווט לווייני ויכולות ניווט חזותי המאפשרות פעולה גם בסביבה שבה אותות GPS משובשים.