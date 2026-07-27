הולנד חימשה בשקט את אוקראינה? התמונות שמסעירות את רוסיה

תמונות שפורסמו בימים האחרונים בערוצי טלגרם רוסיים עשויות להוות את ההוכחה הראשונה לכך שאוקראינה מפעילה מבצעית את טיל השיוט Ruta Block 1 - מערכת תקיפה ארוכת טווח מתוצרת חברת Destinus ההולנדית. עד כה היו דיווחים על העברת הטילים לאוקראינה, אך זו הפעם הראשונה שבה מופיעות לכאורה עדויות פיזיות לשימוש מבצעי בהם.
על פי התמונות, ניתן לזהות חלקים מהגוף, רכיבים פנימיים ואף את מכלול הזנב של הטיל, התואמים למאפייני ה-Ruta Block 1. עם זאת, חשוב לציין כי לא בוצע אימות רשמי של התמונות, ולכן לא ניתן לקבוע בוודאות מוחלטת שמדובר בטיל זה. בלוגרים צבאיים רוסים טענו כי מערכות ההגנה האווירית הצליחו ליירט אותו, אך גם לטענה זו אין אישור בלתי תלוי.
ה-Ruta Block 1 נחשב לטיל שיוט זול יחסית, שנועד לייצור המוני ולפגיעה במטרות איכות בעומק שטח האויב. לפי נתוני היצרן, הוא מסוגל לשאת ראש קרב במשקל של כ-150 ק"ג ולפגוע במטרות בטווח העולה על 300 ק"מ. הטיל משוגר מהקרקע באמצעות מאיץ, ולאחר מכן ממשיך בטיסה נמוכה באמצעות מנוע סילון, תוך שימוש במערכת ניווט עצמאית (אינרציאלית), ניווט לווייני ויכולות ניווט חזותי המאפשרות פעולה גם בסביבה שבה אותות GPS משובשים.
לפי הדיווחים, הולנד מממנת עבור אוקראינה מאות טילי שיוט ממשפחת Ruta כחלק מחבילת סיוע ביטחונית רחבת היקף. דיווחים קודמים העריכו כי הטילים כבר סופקו לקייב במהלך השנים האחרונות, אולם השימוש בהם נשמר בסוד.
משפחת Ruta צפויה להתרחב משמעותית. דגם Block 2 כבר הוצג עם טווח של יותר מ-800 ק"מ ויכולת נשיאת ראש קרב כבד יותר, בעוד Block 3, שנמצא בפיתוח, אמור להגיע לטווח של כ-2,000 ק"מ ולהיכנס לניסויי טיסה במהלך 2027.
אם אכן מדובר ב-Ruta Block 1, מדובר בעוד שלב במעבר של אוקראינה לשימוש במערכות תקיפה ארוכות טווח מתוצרת מקומית ואירופית, המיועדות לייצור בהיקפים גדולים ובעלות נמוכה יחסית. למרות שעדיין לא ברור אם הטיל שבתמונות פגע במטרתו או יורט בדרך, עצם הופעת השרידים עשויה להיות הסימן הראשון לכך שהמערכת כבר משתתפת בלחימה באופן מבצעי.