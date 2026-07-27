איראן טוענת: "הועברו מסרים מארה"ב - אבל אנחנו לא מדברים איתם"

ארה"ב ואיראן. אילוסטרציה ( שאטרסטוק )

הפסקת האש במפרץ: יום אחרי שדווח על ניסיונות לחזור למשא ומתן בין וושינגטון לטהרן, דובר משרד החוץ האיראני, איסמעאיל בקאאי, אישר כי המתווכות העבירו לאיראן מסרים מארה"ב. עם זאת, בקאאי טען כי בשלב הזה לא מתקיימים מגעים בין המדינות.

"המתווכות העבירו לנו מסרים מארה"ב - אבל אנחנו לא מדברים כעת עם וושינגטון" טען בקאאי. לדבריו, "טהרן לא תאפשר לארה"ב להיו זו שקובעת את סיום המלחמה. מה שיקבע את סוף המלחמה זה האינטרסים הלאומיים, ואנחנו מקבלים החלטות על בסיס שקוף".

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