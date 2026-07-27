איראן טוענת: "הועברו מסרים מארה"ב - אבל אנחנו לא מדברים איתם"

הפסקת האש במפרץ: יום אחרי שדווח על ניסיונות לחזור למשא ומתן בין וושינגטון לטהרן, דובר משרד החוץ האיראני, איסמעאיל בקאאי, אישר כי המתווכות העבירו לאיראן מסרים מארה"ב. עם זאת, בקאאי טען כי בשלב הזה לא מתקיימים מגעים בין המדינות.
"המתווכות העבירו לנו מסרים מארה"ב - אבל אנחנו לא מדברים כעת עם וושינגטון" טען בקאאי. לדבריו, "טהרן לא תאפשר לארה"ב להיו זו שקובעת את סיום המלחמה. מה שיקבע את סוף המלחמה זה האינטרסים הלאומיים, ואנחנו מקבלים החלטות על בסיס שקוף".
כאמור, אמש דווח כי גורמים יודעי דבר מהמעגל הדיפלומטי, גם של וושינגטון וגם של טהרן, מצביעים על מהלכים דיפלומטיים וניסיונות קדחתניים להביא לנצירת האש וחזרה אל שולחן המשא ומתן במסגרת מזכר ההבנות שנחתם לפני יותר מחודש בין הצדדים. ברשת CBS דווח כי עומאן, פקיסטן וקטאר גיבשו הצעת פשרה שפועלת להחזיר את שני הצדדים אל שולחן המשא ומתן.
לפי הדיווח, בימים האחרונים הוגשו טיוטות הצעה חדשות מצד המתווכים הפקיסטניים לשני הצדדים, שכוללות פשרות בנושא מצרי הורמוז, כמו ביסוס נתיב 'אמצע' בין הנתיב הצפוני סמוך לאיראן, והנתיב הדרומי סמוך לעומאן, והפשרת כ-1.3 מיליארד דולר של כספים איראנים קפואים המוחזקים בקטאר.
שגריר ארה"ב באו"ם, מייק וולץ, התייחס אמש לאפשרות של חידוש המשא ומתן והסביר כי "הנשיא טראמפ נותן הזדמנות לדיפלומטיה עם איראן לפני שיחליט על כל פעולה נוספת, הוא מאפשר מעט מרחב לשיחות עם איראן". במקביל, באיראן טענו כי "שוררת יותר ספקנות מאופטימיות סביב האפשרות שארצות הברית תנצור את האש, אך במידה ותינצר האש מצד ארה"ב, גם איראן תעצור את המתקפות".