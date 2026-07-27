חודשים אחרי שהתהליך המשותף שלהם ב"חתונה ממבט ראשון" הסתיים בפרידה, ויקי חלמי ועומר בר הגיעו אתמול (ראשון) לשיחת עדכון עם מומחי התוכנית בקשת 12. מה שהתחיל כניסיון לבנות זוגיות במסגרת הניסוי הטלוויזיוני, הסתיים אחרי 32 יום משותפים - אך עבור עומר, נראה שהסוף הזה היה למעשה התחלה חדשה.

"אני נמצא בזוגיות כבר 9 חודשים, שזה די הרבה זמן", חשף עומר בשיחה עם המומחים. "זאת מישהי שאני מכיר כבר כמה זמן ואף פעם לא חשבנו בכלל להיות ביחד, אבל האמת שהתוכנית חידדה לי שהיא האחת ואני מאוד אוהב אותה".

"כל מה שביקשתי באודישנים"

עומר המשיך ותיאר את הקשר החדש במילים נלהבות: "כל מה שביקשתי באודישנים זה בדיוק מה שהיא, חמה, מצחיקה, קלילה, עם רגליים על הקרקע, אני מרגיש איתה בבית. אנחנו חברים טובים, היא מתעניינת בי, אני בה, כל הצדדים בי נפתחים ולא רק החמוד, המצחיק והקליל".

התיאור עומד בניגוד מובהק לתסכולים שהביע עומר במהלך התהליך עם ויקי. בשיחה עם הפסיכולוגית יעל, שנחשפה בפרק קודם, הוא הסביר את הקושי: "אני תמיד אמרתי מהתחלה שקשה לי עם המצלמות, שאני מחפש מישהי חמה וקלילה, ואני מרגיש שקיבלתי מישהי שהיא חיית מצלמות, והיא לא חמה ולא קלילה".

עומר אף שיתף פרט אינטימי על הזוגיות החדשה: "היא אמרה לי לא להגיד את זה, אבל תמיד כשאנחנו ביחד אנחנו מרגישים כאילו אנחנו בחופש הגדול, יש מין אווירה טובה וטהורה".

אני חושבת שלא הצליחו להבין אותו נכון, אז מה אם הוא לקח בטעות זוג מפתחות נוסף או נעל את הדירה בטעות ונרדם? היו לו הרבה כוונות טובות, רואים שהוא לא אדם רע. אני אפילו מזהה שם קצת הפרעת קשב, שגורמת לו להתבלבל ולהיות חסר ביטחון. הקהל בבית פירש את זה כ"ילדותיות", אבל לדעתי הוא פשוט קצת סובל ולא מתכוון להזיק.

לעומתו, ויקי הייתה מאוד מודעת למה שקורה, ניצלה את החולשות שלו וייחסה אותם לאופי שלו. חבל. לכן זה גם ממש לא הפתיע אותי שגילינו אתמול שהוא נמצא בזוגיות חדשה.