ראש המועצה פונה לקבינט: "לא לשקם את עזה לפני פירוז חמאס"

מיכל עוזיהו ( דרור לביא )

יום אחרי אישור כניסת "מועצת השלום" לעזה ועל רקע הדיונים בקבינט בנוגע לעתיד הרצועה, ראש המועצה האזורית אשכול, מיכל עוזיהו, שלחה היום (שני) מכתב דחוף לראש הממשלה בנימין נתניהו ולשרי הקבינט המדיני-ביטחוני, בדרישה כי פירוז חמאס יהיה תנאי מקדים לכל התקדמות בתהליך שיקום הרצועה.

במכתבה מדגישה עוזיהו כי עבור תושבי העוטף, ששילמו את המחיר הכבד ביותר ב-7 באוקטובר, מדובר לא בשאלה מדינית אלא בדרישת יסוד ביטחונית שתבטיח כי מציאות כזו לא תחזור על עצמה. המכתב קורא לממשלה לעמוד על העיקרון שלפיו לא ניתן לקדם שיקום אזרחי כל עוד חמאס שומר על יכולותיו הצבאיות והשלטוניות. "כתושבי עוטף עזה, וכמי שנושאים יום-יום אתהשלכותיה של כל החלטה המתקבלת ביחס לרצועת עזה, אנו מבקשים להביע את עמדתנו באופן ברור: אין להתקדם לשלבים הבאים בתהליך שיקום רצועת עזה כל עוד חמאס לא פורק מנשקו ואיבד את יכולותיו הצבאיות והשלטוניות" נאמר במכתב.

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"ב-7 באוקטובר שילמו תושבי הנגב המערבי את המחיר הכבד ביותר, כשמאות ממשפחותינו איבדו את יקיריהן" הזכירה עוזיהו. "עבורנו, שאלת פירוז חמאס אינה סוגיה תיאורטית או מדינית – אלא תנאי בסיסי לביטחונם של ילדינו, לקיומן של קהילותינו ולאמון שלנו ביכולתה של מדינת ישראל להבטיח שמחדל כזה לא יחזור על עצמו".

"לצערנו, המציאות מלמדת כי כל עוד חמאס ממשיך להתקיים, הוא ממשיך להתארגן מחדש, לשקם את תשתיותיו ולבסס מחדש את כוחו" הזהירה. "אסור שמדינת ישראל תאפשר מציאות שבה תהליכי שיקום אזרחיים מתקדמים במקביל להתעצמותו המחודשת של ארגון הטרור שביצע את הטבח הקשה ביותר בתולדות המדינה".

"אנו תומכים בקידום מציאות יציבה ובטוחה באזור, אך יציבות אמיתית אינה יכולה להתבסס על הנחה שחמאס ימשיך להתקיים מעבר לגדר" קראה. "כל עוד ארגון הטרור אינו מפורק מנשקו ומאבד את יכולותיו הצבאיות והשלטוניות, אין מקום להתקדמות בשלבי השיקום של הרצועה".

בסיכום עוזיהו אמרה כי "אנו קוראים לממשלת ישראל ולקבינט המדיני-ביטחוני לעמוד על עיקרון ברור: פירוז חמאס הוא תנאי מקדים לכל התקדמות בתהליך שיקום רצועת עזה. זהו אינטרס ביטחוני ראשון במעלה של מדינת ישראל, והוא מחויב המציאות עבור תושבי העוטף, שחיים את השלכות ההחלטות הללו מדי יום. זו אינה רק שאלה של מדיניות – זו חובתנו כלפי אזרחי ישראל, וכלפי הדורות הבאים".