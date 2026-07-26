הקבינט אישר: הכוח הרב לאומי יתחיל פריסה בעזה

הקבינט המדיני-ביטחוני אישר היום לראשונה את פריסת כוח הייצוב הרב לאומי בשטח עזה, על פי החלטת הקבינט, יחל בקרוב תהליך הקמת מוצב שליטה מרכזי לכוח במרחב רפיח, כשלב ראשוני לקראת תחילת פריסת הכוחות הבינלאומיים בשטח.

הקבינט אישר בהחלטתו באופן פורמלי את כניסתו של כוח הייצוב הבינלאומי (ISF) שאמור לנהל את האחיזה בשטח בעזה מטעם הממשלה הטכנוקרטית ומועצת השלום.

התוכנית מאשרת הקמת מוצב שולט בשטח רפיח, כהכנה לתוכנית הפיילוט המוצעת במסגרת תוכנית השלום לעזה, בה יעבור מרחב רפיח שיקום והקמת מבני מגורים זמניים, אליהם יעברו עזתים שאינם קשורים חמאס או ארגוני טרור אחרים, תחת פיקוח ישראלי.