ביטן במסר לליכוד: "הצביעו נגד, אחר כך נגיע להסדרים"

דוד ביטן וראש הממשלה ( צילום: מרים אלסטר )

רגע לפני ההצבעה בליכוד על תקנון הפריימריז והשיריונים שביקש ראש הממשלה בנימין נתניהו, ח"כ דוד ביטן יצא הבוקר (ראשון) במסר לחברי מרכז הליכוד בקריאה להצביע נגד ההצעה של נתניהו וחיים כץ.

"היום ההצבעה הגורלית לעתיד הליכוד. זה לא רק למערכת הבחירות הזאת, אלא גם למערכות הבאות" אמר ביטן. "האם הליכוד תישאר תנועה דמוקרטית, משפחתית, שכולם אוהבים את כולם וכולם בקשר עם כולם? אני אומר לכם - הקול שלכם שווה לכל הקולות של חברי הכנסת - כולם יש להם קול אחד". ביטן המשיך ופנה למצביעים: "אתם יכולים היום להשפיע. אל תתרשמו מסרטונים של ח"כים משרים, תתרשמו רק מהעמדה שלכם. אתם קובעים לעתיד הליכוד, ולכן אני אומר לכם: הצביעו נגד ההצעות. אחר כך נשב עם נתניהו, נגיע איתו להסדרים - ולא תחת סחטנותו של יו"ר המרכז חיים כץ, שדואג להקים סיעה בתוך סיעה".

עוד באותו נושא הפסד לנתניהו: בית הדין דחה את בקשת ראש הממשלה חדשות סרוגים

עוד תקף את ראש הממשלה: "נתניהו, לצערי הרב, מאפשר לכץ לעשות זאת כדי לקבל שריונים - כשאנחנו יודעים שהשריונים האלה אין בהם משהו שירים אותנו למעלה, אלא רק יוריד אותנו למטה לפי השמות שאנחנו שומעים".

"הצביעו נגד כל ההצעות שעולות היום" קרא ביטן בסיכום. "זה לא רק הצעות של נתניהו, זה הצעות של חיים כץ. אנחנו צריכים להראות היום שיש לנו עמדה עצמאית לטובת הליכוד לשנים הבאות".