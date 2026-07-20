פרסום ראשון: הפשרה שעשויה לשנות את רשימת הליכוד

פרסום ראשון: בזמן שבית הדין העליון של הליכוד מתכנס הלילה (שני) כדי לדון בתקנון הפריימריז, לידי סרוגים הגיעו פרטי פשרה שהושגה בין תנועת הליכוד לבין הפורום החברתי, שהגיש את העתירה נגד הליך אישור התקנון.

במרכז המתווה עומד שינוי משמעותי באופן ההתמודדות בפריימריז: חברי הכנסת המכהנים לא יוכלו להתמודד על המקומות המשוריינים למחוזות. הסעיף נועד להותיר את המחוזות למועמדים שאינם מכהנים כיום בכנסת.

עוד עולה מפרטי ההסכמות כי יורחב מנגנון השריונים לנשים ברשימת הליכוד. בשלב זה לא נמסר כמה מקומות יוקצו במסגרת המנגנון החדש ובאילו מיקומים ברשימה הם יוצבו.

גורמים המעורים בפרטי הפשרה טוענים כי הרחבת שריוני הנשים נועדה, בין היתר, לאפשר לחברת הכנסת אתי עטיה להשתבץ במקום ריאלי ברשימת הליכוד לכנסת הבאה. מדובר בטענת הגורמים, והדבר אינו מופיע כהכרעה סופית של בית הדין.

הפשרה הושגה לאחר שהפורום החברתי עתר נגד הליך אישור תקנון הפריימריז. המחלוקת סביב התקנון הובילה לשיבוש ההצבעה בוועידת הליכוד ולעיכוב בקידום ההליך הפנימי במפלגה.

כעת נדרש בית הדין העליון של הליכוד להכריע אם לאשר את מתווה הפשרה. לפי המידע שהגיע לידי סרוגים, בית הדין נוטה בשלב זה לאשר את ההסכמות, אך החלטה סופית טרם התקבלה.

אם המתווה יאושר, ועידת הליכוד צפויה לחדש את ההצבעה על תקנון הפריימריז. אישור התקנון עשוי להביא לסיום המשבר הפנימי שנוצר סביב אופן קיום הבחירות לרשימת המפלגה.

בעקבות הלחץ שהפעיל בית הדין, שני מחוזות יקודמו למקומות ריאליים יותר ברשימה. בנוסף, מסתמן מחוז מאוחד של ירושלים והשפלה שישובץ במקום ה־22.