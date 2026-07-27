בעקבות זעם משתמשים: מטא נסוגה מהתוכנית המדוברת 

מטא נאלצה לעצור תוכנית שנויה במחלוקת להגבלת אחד הפיצ’רים המרכזיים במשקפי החכמים שלה, לאחר גל ביקורת מצד משתמשים וארגוני נגישות. החברה תכננה להגביל את השימוש בפיצ’ר Conversation Focus - המאפשר בידוד והגברה של קול הדובר מול המשתמש - לשלוש שעות חודשיות בלבד במסגרת חינמית, ולדרוש תשלום עבור שימוש מורחב.

לפי הדיווחים, התוכנית כללה מעבר למודל מנוי בשם Meta One Premium בעלות של 19.99 דולר בחודש, שהיה מאפשר שימוש של עד 15 שעות חודשיות. אלא שהמהלך עורר התנגדות חריפה, בעיקר בשל העובדה שמדובר בפיצ’ר המשמש ככלי עזר לאנשים עם לקויות שמיעה - ולא רק בתכונת פרימיום “נחמדה”.

הביקורת התעצמה גם מסיבה טכנולוגית: הפיצ’ר פועל כולו על גבי המכשיר עצמו, באמצעות מיקרופונים מתקדמים ועיבוד שמע מרחבי, ללא צורך בחיבור לענן או בעלויות תפעול שוטפות עבור החברה. בכך נשמט אחד הנימוקים המרכזיים למודל מנוי - עלויות חישוב בענן.

מעבר לכך, משתמשים מחו על כך שגם מנויים בתשלום היו מוגבלים ל-15 שעות בלבד בחודש, ללא אפשרות לצבור זמן לא מנוצל - מה שהגביר את התחושה שמדובר בהגבלה מלאכותית על יכולת שכבר קיימת בחומרה שבבעלותם.

בעקבות הביקורת, מטא הודיעה כי היא “מקפיאה” את התוכנית לעת עתה. דובר החברה מסר כי הפיצ’ר ימשיך להיות זמין ללא תשלום במסגרת תוכנית Early Access, בזמן שהחברה “עובדת על פתרון משופר”. עם זאת, במטא רמזו כי מודל מנויים עבור פיצ’רים מסוימים עדיין נמצא על הפרק בעתיד.